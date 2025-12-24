مديريات التربية تنهي استعداداتها لعقد امتحانات تكميلية التوجيهي

الوكيل الإخباري- أنهت مديريات التربية والتعليم في عدد من محافظات المملكة الاستعدادات الفنية والإدارية واللوجستية لعقد امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة (الدورة التكميلية)، والذي تنطلق أولى جلساته صباح يوم السبت المقبل.

وأكد مدير مديرية التربية والتعليم للواء قصبة إربد الدكتور رعد الخصاونة، جاهزية جميع مراكز الامتحان، مشددا على التزام الطلبة بالتعليمات ومنع إدخال الأجهزة الإلكترونية، والحضور قبل نصف ساعة من بدء الامتحان مع إحضار إثبات الشخصية.



فيما، عقدت مديرية تربية وتعليم معان اجتماعا برئاسة مدير المديرية الدكتور عدنان الحباشنة مع رؤساء قاعات امتحان الثانوية العامة، لاستعراض مجمل التحضيرات والإجراءات المعتمدة لضمان سير الامتحانات وفق أعلى معايير النزاهة والدقة.



وبين الحباشنة أن عدد الطلبة المتقدمين للامتحان في المديرية بلغ 838 طالبا وطالبة، منهم 655 من طلبة الصف الثاني عشر و183 من الصف الحادي عشر، موزعين على ستة مراكز امتحانية تضم تسع قاعات امتحان، ويشرف على مراقبتهم 118 معلما ومعلمة، بواقع 60 مراقبا و58 مراقبة، مؤكدا أن توزيع الكوادر تم وفق أسس مدروسة تضمن الانضباط وحسن سير الامتحان.



فيما أنهت مديرية تربية البادية الجنوبية استعداداها لعقد الامتحان، إذ أكد مدير المديرية، الدكتور عماد السفاسفة، أن المديرية أنهت أعمال الصيانة اللازمة لمراكز الامتحان، ووفرت أنظمة التدفئة والإضاءة المناسبة، إلى جانب تجهيز القاعات بالمقاعد والطاولات المريحة واللوحات الإرشادية، وكافة المستلزمات التي تضمن سير الامتحان بسلاسة وفي بيئة آمنة وملائمة للطلبة.



وأشار إلى تخصيص 13 مركزا امتحانيا، بواقع 6 مراكز للذكور و6 مراكز للإناث، إضافة إلى مركز امتحاني مختلط واحد، تضم جميعها 13 قاعة امتحان، سيتقدم لها 1209 طلاب وطالبة من مختلف فروع الثانوية العامة.



وأكد مدير التربية والتعليم للواء الرصيفة أحمد الشديفات استعداد مدارس اللواء لعقد الامتحانات، مشيرا الى أن عدد الطلبة الملتحقين بهذه الدورة بلغ 5675 طالبا وطالبة يتوزعون على 13 مدرسة تضم 45 قاعة امتحان من بينها 22 قاعة للذكور و23 قاعة للإناث، حيث يقوم على مهام المراقبة ما مجموعه 503 مراقبين ومراقبات من الكوادر التعليمية والإدارية في المديرية.



فيما، أتمت مديرية التربية والتعليم للواء الأغوار الشمالية، جاهزيتها لعقد الامتحان، وقالت مديرة المديرية الدكتورة بسمة فريحات، أن عدد المشتركين في الامتحان بلغ 1711 طالبا وطالبة، منهم 813 طالبا و898 طالبة، موزعين على 7 مراكز امتحانية بواقع 4 مراكز للذكور و3 مراكز للإناث، تضم 16 قاعة امتحان موزعة بالتساوي بين الذكور والإناث.



وبينت أن المديرية عملت على تجهيز القاعات وتأمينها، وتوفير الكوادر اللازمة للإشراف والمراقبة، حيث تم تكليف 164 مراقبا ومراقبة، بواقع 84 مراقبا من الذكور و80 مراقبة من الإناث، لضمان حسن سير الامتحانات والالتزام بالتعليمات والأنظمة الامتحانية المعتمدة.



من جانبها، قالت مديرة التربية والتعليم للواء بني عبيد نسرين البكار إن المديرية خصصت 10 مراكز امتحانية بواقع 5 مراكز للذكور و5 للإناث، تضم 33 قاعة امتحان، سيتقدم لها 3173 طالبا وطالبة من مختلف فروع الثانوية العامة.



وأكدت أن المديرية وبالتعاون مع أقسامها الفنية المختصة أنهت أعمال الصيانة اللازمة لمراكز الامتحان، ووفرت التدفئة والإضاءة المناسبة، إضافة إلى تجهيز القاعات بالمقاعد والطاولات المريحة واللوحات الإرشادية و المستلزمات كافة التي تضمن سير الامتحان بكل يسر وسهولة.



كما، أنهت مديرية التربية والتعليم للواء قصبة مأدبا استعداداتها لامتحان، وبين مدير المديرية الدكتور يوسف أبو الخيل أن 3031 طالبا وطالبة سيتقدمون لامتحان الثانوية العامة، متمنيا التوفيق لجميع الطلبة.



كما بين أنه تم تكليف قرابة 400 معلما ومعلمة بالمراقبة في هذه الدورة، في 11 مركزا للامتحان تتضمن 31 قاعة و3 مراكز للتصحيح، وقد تم تزويد مراكز الامتحان بأجهزة التشويش وكشف المعادن.



بدوره، أكد مدير التربية والتعليم لمنطقة البادية الشمالية الشرقية، الدكتور عبدالله الشرفات، استكمال جاهزية قاعات الامتحان، وتوفير المستلزمات اللوجستية والفنية كافة، بما يضمن سير الامتحانات بسلاسة وانتظام، وبما يحقق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلبة، مشيرا إلى التنسيق المستمر مع الجهات المعنية لتأمين بيئة امتحانية آمنة وملائمة.



فيما، أنهت مديرية التربية والتعليم في محافظة العقبة استعداداتها لعقد الامتحان، حيث من المتوقع أن يتقدم للامتحان نحو 3506 طلاب، موزعين على 34 قاعة امتحانية في 17 مركزا.



وأكدت المديرية جاهزية جميع القاعات من حيث التجهيزات الفنية والإدارية، وتوفير وسائل التدفئة المناسبة، بما يضمن توفير بيئة امتحانية آمنة ومريحة للطلبة، وبما ينسجم مع التعليمات والأنظمة المعتمدة.



من جانبه، أكد مدير تربية وتعليم السلط علي عبد الجليل خريسات استكمال المديرية الاستعدادات لعقد الامتحان، مبينا أن قاعات الثانوية العامة للدورة التكميلية جاهزة من جميع النواحي الإدارية والفنية.



ويتقدم للامتحان التكميلي في السلط 3200 طالب وطالبة موزعين على 14 مركزا داخل السلط بواقع 32 قاعة منها 19 قاعة للذكور تضم 1948 طالبا، و13 قاعة للإناث تضم 1252طالبة.



فيما، التقى مدير التربية والتعليم لمنطقة الزرقاء الثانية وائل أبو الفول، رؤساء قاعات امتحان الثانوية العامة للدورة التكميلية للعام 2025.



وجرى خلال الاجتماع، بحضور عدد من مدراء الدوائر في المديرية، مناقشة الترتيبات التنظيمية واللوجستية اللازمة لضمان سير الامتحانات بسلاسة، مع التركيز على آلية توزيع المهام والتعامل مع أي ظروف طارئة.