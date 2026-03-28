مديريات الزراعة في الطفيلة تدعو المزارعين إلى حراثة أراضيهم

الوكيل الإخباري- دعت مديريات الزراعة في قصبة الطفيلة ولوائي الحسا وبصيرا، المزارعين إلى حراثة أراضيهم، للاستفادة من كميات الأمطار الوفيرة التي رفعت المعدل التراكمي للهطول إلى نحو 460 ملم في بعض المناطق، مقارنة بنحو 250 ملم كمعدل عام، وهي كميات لم تشهدها المحافظة منذ سنوات.





وأكدت المديريات، أهمية تجهيز الأراضي لزراعة المحاصيل الحقلية، كالقمح والشعير، والتوسع في المشاريع الشجرية، بما يسهم في تعزيز الإنتاجية الزراعية والحفاظ على رطوبة التربة، إلى جانب إنشاء حفائر إضافية لجمع مياه الأمطار، وتحسين خصوبة التربة ومكافحة الآفات استعدادا للموسم الزراعي المقبل.



وأوضح مدير زراعة الطفيلة بلال الهلول في تصريح صحفي اليوم السبت، أن الوزارة نفذت 34 سدا وحفيرة ترابية في مناطق القصبة ولوائي الحسا وبصيرا، أسهمت في تجميع كميات كبيرة من مياه الأمطار، متوقعا أن تتجاوز كميات المياه المحصودة 5 ملايين متر مكعب، ضمن توجهات التوسع في مشاريع الحصاد المائي.



وأشار إلى أن هذه المشاريع المنتشرة في مناطق جرف الدراويش والسيحان والعالي والتوانة وقرقور في لواء بصيرا، إضافة إلى بريوش وقويع وسد محمية التوانة وأبو خشيبة ومناطق الظهرة والنميلة، أسهمت في توفير مصادر مائية تدعم سقاية المواشي، وتعزز نمو المراعي الطبيعية، وتسهم في تغذية المياه الجوفية.



وبين الهلول، أن مشاريع الحصاد المائي كان لها دور بارز في الحد من مخاطر الفيضانات وانجراف التربة، وتقليل تراكم الأملاح، إضافة إلى تغذية الينابيع، خاصة في مناطق لواء بصيرا والمناطق الشرقية، لافتا إلى أن الطاقة الاستيعابية لهذه الحفائر تبلغ مليوني متر مكعب.









