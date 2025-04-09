الأربعاء 2025-04-09 01:37 ص
 

مديريات تربية تنفذ أنشطة لتطوير مهارات الطلبة وتعزيز الوعي المجتمعي

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
 
الأربعاء، 09-04-2025 01:03 ص

الوكيل الإخباري-    نظّمت مديريات التربية والتعليم في محافظتي إربد والمفرق،  الثلاثاء، أنشطة وفعاليات تدريبية وتربوية وتوعوية، بهدف تنمية مهارات الطلبة وتعزيز وعيهم في مجالات متعددة.

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ففي إربد، عقدت مديرية التربية والتعليم للواء القصبة، ورشة توعوية حول الإسعافات الأولية والسلامة العامة، بالتعاون مع مديرية الأمن العام للواء غرب إربد، وذلك ضمن برنامج "درب الأمان 4"، بهدف تعزيز ثقافة السلامة العامة والإسعافات الأولية في البيئة المدرسية.


وفي المفرق، أجرت مديرية التربية والتعليم للواء البادية الشمالية الغربية الاختبار الدولي "بيزا " للصف الرابع الأساسي لطلبة مدرسة القطاع السابع في مخيم الزعتري التابعة للمديرية.
وقال مدير الشؤون التعليمية في المديرية الدكتور هايل العظامات إن مدرسة القطاع السابع تشارك في الاختبار ضمن عينة تجريبية تهدف إلى قياس مدى استجابة الطلبة لمتطلباته، والذي يعقد في مركز امتحانات برامج التنمية المهنية ويستمر حتى الثالث عشر من نيسان الحالي.


وأكد العظامات أن هذه الاختبارات تشكل فرصة مهمة لتعزيز جودة التعليم في اللواء والارتقاء بمستوى أداء الطلبة وفقًا للمعايير الدولية، معرباً عن ثقته في قدرة الكوادر التعليمية والإدارية على تنفيذ الاختبار بكفاءة ونجاح.


وفي إربد، أعلنت مديرة التربية والتعليم للواء بني عبيد نسرين البكار أن المديرية استحدثت تخصص "الفن والتصميم" في مدرستين من مدارس اللواء ضمن المسار المهني التقني BTEC للعام المقبل، ضمن خطة التطوير المهني في اللواء.


وقالت لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن المديرية استحدثت التخصص الجديد في مدرستي الحصن المهنية الثانوية للبنات، وايدون الثانوية للبنات؛ لتحسين جودة التعليم وتقديم برامج تعليمية متقدمة تتوافق مع احتياجات سوق العمل.

 
gnews

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