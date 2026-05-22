مديرية أوقاف الزرقاء تكرم عمال الوطن والفائزين في المسابقة القرآنية

الوكيل الإخباري- نظمت مديرية أوقاف الزرقاء الاحتفال التكريمي لعمال الوطن المتميزين في بلديات المحافظة، إلى جانب الفائزين في المسابقة القرآنية الخاصة بالقطاع العمالي التي حملت شعار "الإخلاص والإتقان شعارنا"، وذلك مساء أمس في المركز الثقافي التابع لجامع العرب.





وشهد الحفل، الذي رعاه مندوب محافظ الزرقاء مساعد المحافظ للشؤون العامة الدكتور خالد القضاة، تكريم عامل وطن متميز من كل بلدية في محافظة الزرقاء مادياً ومعنوياً، في مبادرة حملت رسائل تقدير وعرفان لسواعد العمل التي تسهم في بناء المجتمع وخدمة الوطن.



كما جرى تكريم الفائزين بالمراكز الأولى من مختلف مستويات المسابقة القرآنية، إضافة إلى تكريم ستة من طلبة دار القرآن الكريم التابعة لمسجد أنس بن مالك، وتكريم لجنة التحكيم المكونة من خمسة محكمين، فيما جاءت جميع الجوائز بدعم وتبرع من أحد المحسنين.



وأكد مدير أوقاف الزرقاء، الدكتور أحمد الحراحشة، خلال كلمته، أن تكريم العمال المتميزين وحفاظ كتاب الله يأتي امتثالاً لقيم الدين الإسلامي الحنيف واقتداء بالهدي النبوي الشريف، وانسجاماً مع النهج الهاشمي الذي جعل من تكريم الإنجاز وتعظيم قيم العلم والإتقان منهجاً راسخاً.

وأوضح أن وزارة الأوقاف تسير وفق رؤية ترتكز على التميز في العمل الدعوي بروح الفريق الواحد، بما يسهم في ترسيخ القيم ومكارم الأخلاق ونشر الوعي من خلال تعليم القرآن الكريم حفظاً وتلاوة وتجويداً وعملاً، وبما يعزز ثقافة الإخلاص والأمانة والمسؤولية الوطنية.



من جهته، أكد رئيس لجنة بلدية بيرين أحمد الفراهيد، في كلمة ألقاها باسم رؤساء البلديات، أن عيد العمال يمثل مناسبة وطنية عزيزة تعكس تقدير المجتمع لسواعد العطاء والجهود الصادقة التي تشكل حجر الأساس في مسيرة البناء والتنمية، مبيناً أن العامل شريك حقيقي في صناعة الإنجاز والتقدم.



وقال إن الأردن، بقيادته الهاشمية، يولي اهتماماً كبيراً بالعمال ويحرص على دعم حقوقهم وتقدير دورهم الوطني، مؤكداً أن الأوطان تُبنى بالإرادة والعمل والإخلاص، وأن تكريم النماذج المتميزة يشكل حافزاً لمواصلة مسيرة العطاء والإنجاز.







