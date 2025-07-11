مديرية أوقاف جرش تطلق 117 مركزا صيفيا لتحفيظ القرآن

وقال الزعبي إن المديرية استحدثت هذا العام مركزا صيفيا مخصصا لتحفيظ القرآن لذوي الإعاقة، ويقام في قاعة مسجد الفيحاء يومين أسبوعيًا من الساعة 10 صباحا حتى 12 ظهرا.
وأضاف أن حوالي 5 آلاف طالب وطالبة التحقوا بالمراكز الصيفية المنتشرة في المحافظة .
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