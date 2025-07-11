مديرية أوقاف جرش تطلق 117 مركزا صيفيا لتحفيظ القرآن

الوكيل الإخباري- انطلقت في محافظة جرش فعاليات المراكز الصيفية لتحفيظ القرآن الكريم، والبالغ عددها 117 مركزا، وفقًا لما أفاد به مدير أوقاف جرش، باسم الزعبي.

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وقال الزعبي إن المديرية استحدثت هذا العام مركزا صيفيا مخصصا لتحفيظ القرآن لذوي الإعاقة، ويقام في قاعة مسجد الفيحاء يومين أسبوعيًا من الساعة 10 صباحا حتى 12 ظهرا.