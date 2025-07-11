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مديرية أوقاف جرش تطلق 117 مركزا صيفيا لتحفيظ القرآن

وزارة الأوقاف
وزارة الاوقاف
 
الجمعة، 11-07-2025 11:42 ص

الوكيل الإخباري-   انطلقت في محافظة جرش فعاليات المراكز الصيفية لتحفيظ القرآن الكريم، والبالغ عددها 117 مركزا، وفقًا لما أفاد به مدير أوقاف جرش، باسم الزعبي.

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وقال الزعبي  إن المديرية استحدثت هذا العام مركزا صيفيا مخصصا لتحفيظ القرآن لذوي الإعاقة، ويقام في قاعة مسجد الفيحاء يومين أسبوعيًا من الساعة 10 صباحا حتى 12 ظهرا.


وأضاف أن حوالي 5 آلاف طالب وطالبة التحقوا بالمراكز الصيفية المنتشرة في المحافظة .

 
 
gnews

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