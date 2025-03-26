مديرية أوقاف عجلون تعقد مجلسها العلمي الهاشمي الرابع

وأكد مساعد المحافظ أحمد عبيدات أهمية هذه المجالس العلمية في تعزيز القيم الإسلامية وترسيخها في المجتمع، مشيرًا إلى دورها في نشر الفكر الوسطي وتعزيز الوعي الديني الصحيح لدى الأفراد.
وشدد مدير مديرية أوقاف عجلون، الدكتور صفوان القضاة، على أهمية الوصايا النبوية في بناء الفرد والمجتمع، لافتًا إلى أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم "من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه" يحمل دلالات تربوية وأخلاقية عظيمة تسهم في تحقيق التوازن النفسي والاجتماعي للفرد.
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