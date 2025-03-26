الأربعاء 2025-03-26 09:37 م
 

مديرية أوقاف عجلون تعقد مجلسها العلمي الهاشمي الرابع

وزارة الأوقاف
وزارة الاوقاف
 
الأربعاء، 26-03-2025 08:58 م

الوكيل الإخباري-   أقامت مديرية أوقاف محافظة عجلون، اليوم الأربعاء، مجلسها العلمي الهاشمي الرابع لشهر رمضان المبارك في مسجد عجلون الكبير تحت عنوان: "الأحاديث التي عليها مدار الإسلام عند المحدث الكبير الإمام أبي داود رحمه الله"

اضافة اعلان


وأكد مساعد المحافظ أحمد عبيدات أهمية هذه المجالس العلمية في تعزيز القيم الإسلامية وترسيخها في المجتمع، مشيرًا إلى دورها في نشر الفكر الوسطي وتعزيز الوعي الديني الصحيح لدى الأفراد.


وشدد مدير مديرية أوقاف عجلون، الدكتور صفوان القضاة، على أهمية الوصايا النبوية في بناء الفرد والمجتمع، لافتًا إلى أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم "من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه" يحمل دلالات تربوية وأخلاقية عظيمة تسهم في تحقيق التوازن النفسي والاجتماعي للفرد.

 
gnews

أحدث الأخبار

فلسطينيون يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى

فلسطين الاحتلال يحرم الآلاف من الوصول إلى المسجد الأقصى لإحياء ليلة القدر

المفرق

أخبار محلية محافظ المفرق يؤكد ضرورة إيجاد ساحة لتجميع البسطات المنتشرة في السوق التجاري

غزة

فلسطين إسرائيل تهدد بالاستيلاء على أراض في غزة حال عدم الإفراج عن الرهائن

البيت الابيض

عربي ودولي البيت الأبيض: قواتنا ضربت عشرات الأهداف للحوثيين

توتال للطاقات الأردن تستضيف إفطارا خيريا لـ 150 طفلا يتيما في متحف الأطفال

أخبار الشركات توتال للطاقات الأردن تستضيف إفطارا خيريا لـ 150 طفلا يتيما في متحف الأطفال

وزارة الأوقاف

أخبار محلية مديرية أوقاف عجلون تعقد مجلسها العلمي الهاشمي الرابع

العقبة

أخبار محلية خليفات: خطة عمل لدوام الموانئ في عيد الفطر

امطار الخير تتساقط بغزارة وسط مكة

عربي ودولي امطار الخير تتساقط بغزارة وسط مكة - فيديو



 
 





الأكثر مشاهدة