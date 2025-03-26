مديرية أوقاف عجلون تعقد مجلسها العلمي الهاشمي الرابع

الوكيل الإخباري- أقامت مديرية أوقاف محافظة عجلون، اليوم الأربعاء، مجلسها العلمي الهاشمي الرابع لشهر رمضان المبارك في مسجد عجلون الكبير تحت عنوان: "الأحاديث التي عليها مدار الإسلام عند المحدث الكبير الإمام أبي داود رحمه الله"

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وأكد مساعد المحافظ أحمد عبيدات أهمية هذه المجالس العلمية في تعزيز القيم الإسلامية وترسيخها في المجتمع، مشيرًا إلى دورها في نشر الفكر الوسطي وتعزيز الوعي الديني الصحيح لدى الأفراد.