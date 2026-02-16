مديرية الأمن العام تتوج أبطال بطولة القائد السنوية للعام “2026”

02:23 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/764507 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- رعى مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة، اليوم الاثنين، حفل ختام بطولة القائد السنوية للعام “2026”، والتي أقامتها مديرية الأمن العام بمناسبة عيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم الرابع والستين. اضافة اعلان





وأكد اللواء المعايطة حرص مديرية الأمن العام على دعم كافة الأنشطة الرياضية، والتي تسهم في تنمية قدرات منتسبيها، وتعزيز الجاهزية البدنية، وترسيخ مفاهيم التنافس والانتماء لديهم، مشيدًا بالمستوى المتميز الذي قدمته جميع الفرق المشاركة في البطولة.



وشهد حفل ختام البطولة إقامة المباراة النهائية في خماسيات كرة القدم، ورياضة شدّ الحبل، إضافة إلى استعراض أبرز محطات البطولة التي امتدت على مدار الأيام الماضية، وتخللتها منافسات قوية في رياضات: "خماسيات كرة القدم، شدّ الحبل، الشطرنج، كرة الطاولة، فك وتركيب الأسلحة"، وبمشاركة (300) رياضي ورياضية يمثلون (26) فريقًا من مختلف قيادات ووحدات مديرية الأمن العام.



وفي نهاية الاحتفال، الذي حضره عدد من كبار ضباط مديرية الأمن العام، توّج اللواء المعايطة الفرق واللاعبين الفائزين في مختلف الرياضات بالكؤوس والميداليات.



تم نسخ الرابط





