مديرية الأمن العام تتوج أبطال بطولة القائد السنوية للعام “2026”

وأكد اللواء المعايطة حرص مديرية الأمن العام على دعم كافة الأنشطة الرياضية، والتي تسهم في تنمية قدرات منتسبيها، وتعزيز الجاهزية البدنية، وترسيخ مفاهيم التنافس والانتماء لديهم، مشيدًا بالمستوى المتميز الذي قدمته جميع الفرق المشاركة في البطولة.
وشهد حفل ختام البطولة إقامة المباراة النهائية في خماسيات كرة القدم، ورياضة شدّ الحبل، إضافة إلى استعراض أبرز محطات البطولة التي امتدت على مدار الأيام الماضية، وتخللتها منافسات قوية في رياضات: "خماسيات كرة القدم، شدّ الحبل، الشطرنج، كرة الطاولة، فك وتركيب الأسلحة"، وبمشاركة (300) رياضي ورياضية يمثلون (26) فريقًا من مختلف قيادات ووحدات مديرية الأمن العام.
وفي نهاية الاحتفال، الذي حضره عدد من كبار ضباط مديرية الأمن العام، توّج اللواء المعايطة الفرق واللاعبين الفائزين في مختلف الرياضات بالكؤوس والميداليات.
-
أخبار متعلقة
-
ولي العهد يهنئ فريق الشرطة الخاصة بإنجازه عربيا وعالميا
-
"الصناعة والتجارة": إجراءات جديدة لفتح آفاق التصدير أمام الصناعات الغذائية
-
لغايات الصيانة .. إغلاق مكتب أحوال وجوازات الزرقاء لمدة خمسة أشهر
-
المياه: توقيع عقد إدارة شركة مياه اليرموك لتحسين خدمات المياه في محافظات الشمال
-
وزير الطاقة يرفض كشف حجم مخزون الأردن من الغاز الطبيعي
-
وزير الطاقة: قانون الغاز يهدف إلى تعزيز المنافسة العادلة
-
صدور قرار تسمية الطوباسي خلفا للجراح في مجلس النواب الـ 20 بالجريدة الرسمية
-
إنجاز جديد يسجل للمركز الوطني لمكافحة الأوبئة