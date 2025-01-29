 
الأربعاء 2025-01-29 05:56 م
 

مديرية الأمن العام تحتفل بذكرى الإسراء والمعراج الشريفين

مديرية الأمن العام
مديرية الأمن العام
الأربعاء، 29-01-2025 05:18 م
الوكيل الإخباري-   رعى مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة اليوم احتفال مديرية الأمن العام بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج الشريفين، وذلك ضمن نهجها السنوي المستمر في إعلاء شأن المناسبات الدينية واستحضار قيمها الروحية ودروسها الإيمانية القيمة المتصلة بالفرد والمجتمع. اضافة اعلان


وأكد مساعد مدير الأمن العام للقضائية في كملة له خلال الاحتفال على أن مديرية الامن العام دأبت على الاحتفال بهذه المناسبة التي تحمل جملة من المعاني السامية التي تتضمنها رحلة الإسراء والمعراج العظيمة، وأن هذه المناسبة تدعونا إلى التأمل في القيم النبيلة التي أرسى دعائمها الإسلام، من العدل والتسامح وحفظ الأمن، والتي هي جوهر رسالتنا في خدمة الوطن والمواطن، فالحفاظ على الأمن هو واجب مقدس نستلهم فيه قيم الإسلام الحنيف، الذي دعا إلى إعمار الأرض.
 
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