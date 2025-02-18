مديرية الأمن العام تحتفل بيوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى

وأكدت المديرية، في هذه المناسبة، اعتزازها بجميع متقاعديها الذين ساروا على درب الوفاء، وكانوا مثالًا للتضحية والعمل المخلص، وموضعًا لثقة جلالة الملك عبد الله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله.
كما استذكرت المديرية تضحيات شهدائها ومنتسبيها الذين قدموا أرواحهم منذ تأسيس الدولة في سبيل البطولة والدفاع عن الوطن. وأكدت أن أبناء الأمن العام، سواء العاملين أو المتقاعدين، يظلون ملتفين حول قيادتهم الهاشمية الحكيمة في جميع الظروف، معاهدين الله على البقاء صفًا واحدًا لحماية الوطن وقيمه وثوابته الراسخة.
بدورهم، رفع المتقاعدون أسمى معاني الولاء والإخلاص للوطن وللعرش الهاشمي المفدّى، مؤكدين انتماءهم الراسخ للأردن ولقائده جلالة الملك عبد الله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وولي عهده الأمين، سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني.
كما أعربوا عن شكرهم لمديرية الأمن العام على هذه اللفتة الكريمة، مؤكدين دعمهم الدائم لجهود منتسبيها، واستعدادهم الدائم ليكونوا عونًا وسندًا لزملائهم العاملين، وجنودًا أوفياء للوطن وقيادته الهاشمية.
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