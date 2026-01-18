مديرية الأمن العام تحذر من الاستخدام الخاطئ لوسائل التدفئة

ودعت المديرية، إلى اتباع أساليب الاستخدام الصحيحة لوسائل التدفئة، وتفقدها قبل استخدامها، وعدم النوم وهي مشتعلة وتجديد الهواء داخل المنزل بين الحين والآخر، وعدم إدخال المدفأة إلى مكان الاستحمام، والحذر من مواقد الحطب تلافياً لوقوع حوادث الاختناق.
كما دعت إلى عدم السماح للأطفال باللعب قرب المدافئ أو حولها، أو وضع المدافئ في أماكن غير مناسبة، أو بالقرب من الأثاث القابل للاشتعال، خوفا من وقوع الحرائق
وأكّدت ضرورة صيانة المدافئ والتأكد من الخراطيم الواصلة بين الاسطوانة ومدفأة الغاز، والتأكد من عدم وجود تشققات أو انثناءات تؤدي إلى تسريب مادة الغاز منها، وبالتالي اندلاع الحريق داخل المنزل.
وأهابت المديرية ضرورة الاتصال على هاتف الطوارئ الموحد (911) عند الحاجة.
