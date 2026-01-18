الأحد 2026-01-18 11:29 م

مديرية الأمن العام تحذر من الاستخدام الخاطئ لوسائل التدفئة

تنويه هام من مديرية الأمن العام
مديرية الأمن العام
 
الأحد، 18-01-2026 10:23 م

الوكيل الإخباري-   حذرت مديرية الأمن العام من الاستخدام الخاطئ لوسائل التدفئة، خاصة في ظل تدني درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة والاستخدام المتزايد لهذه الوسائل على اختلاف أنواعها.

ودعت المديرية، إلى اتباع أساليب الاستخدام الصحيحة لوسائل التدفئة، وتفقدها قبل استخدامها، وعدم النوم وهي مشتعلة وتجديد الهواء داخل المنزل بين الحين والآخر، وعدم إدخال المدفأة إلى مكان الاستحمام، والحذر من مواقد الحطب تلافياً لوقوع حوادث الاختناق.


كما دعت إلى عدم السماح للأطفال باللعب قرب المدافئ أو حولها، أو وضع المدافئ في أماكن غير مناسبة، أو بالقرب من الأثاث القابل للاشتعال، خوفا من وقوع الحرائق


وأكّدت ضرورة صيانة المدافئ والتأكد من الخراطيم الواصلة بين الاسطوانة ومدفأة الغاز، والتأكد من عدم وجود تشققات أو انثناءات تؤدي إلى تسريب مادة الغاز منها، وبالتالي اندلاع الحريق داخل المنزل.


وأهابت المديرية ضرورة الاتصال على هاتف الطوارئ الموحد (911) عند الحاجة.

 
 


