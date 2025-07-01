مديرية الأمن العام تُحذّر من السباحة في الأماكن غير المخصصة

الوكيل الإخباري- جدّدت مديرية الأمن العام تحذيراتها للمواطنين والمقيمين، بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية لتفادي حوادث الغرق، لا سيما خلال فصل الصيف الذي يشهد تزايداً في الإقبال على المواقع المائية.

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وأكدت المديرية على خطورة الاستهتار بالإرشادات وعدم الانتباه لمخاطر السباحة في المواقع غير الآمنة، ما تسبب في وقوع عدد من الحوادث المؤسفة خلال الأعوام السابقة.



وشددت على استمرارها في العمل بجاهزية عالية للحفاظ على سلامة الأرواح، من خلال حملات التوعية والرقابة، وناشدت الجميع التعاون والالتزام لضمان سلامة الجميع.



ودعت المديرية إلى تجنّب السباحة في الأماكن غير المخصصة كمياه السدود والبرك الزراعية وقنوات المياه الجارية، عدم الاندفاع العاطفي لمحاولة إنقاذ الغرقى دون امتلاك المهارات والمعرفة اللازمة بعمليات الإنقاذ المائي، ومراقبة الأطفال بشكل دائم خلال الرحلات والتنزهات القريبة من المسطحات المائية.



كما شددت على ضرورة الالتزام التام باللافتات والإشارات التحذيرية التي تُحدد الأماكن الخطرة أو الممنوع السباحة بها، والابتعاد عن البرك الزراعية والتجمعات المائية غير الآمنة وعدم الاقتراب من حواف المياه المفتوحة تفادياً للانزلاق والسقوط المفاجئ.