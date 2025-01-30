مديرية الأمن العام تحذر من الظواهر السلبية مع إعلان نتائج الثانوية العامة

الوكيل الإخباري- أعلنت مديرية الأمن العام عن تكثيف رقابتها على الظواهر السلبية كافة التي ترافق التعبير الخاطئ عن الفرح مع إعلان نتائج الثانوية العامة.

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