 
الخميس 2025-01-30 07:17 م
 

مديرية الأمن العام تحذر من الظواهر السلبية مع إعلان نتائج الثانوية العامة

مديرية الامن العام
مديرية الأمن العام
الخميس، 30-01-2025 06:54 م

الوكيل الإخباري-    أعلنت مديرية الأمن العام عن تكثيف رقابتها على الظواهر السلبية كافة التي ترافق التعبير الخاطئ عن الفرح مع إعلان نتائج الثانوية العامة.

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وأشارت إلى تخصيص الرقم (0790196196) لتواصل المواطنين مع مركز القيادة والسيطرة والرقم (0770999030) للتواصل مع إدارة السير، لاستقبال الصور والفيديوهات المتعلقة بالظواهر السلبية، خاصة بإطلاق العيارات النارية والمخالفات المرورية وبعض السلوكيات السلبية الأخرى، والتعامل مع الشكاوي بسرية تامة.

 
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