مديرية الأمن العام تحذر من الظواهر السلبية مع إعلان نتائج الثانوية العامة

وأشارت إلى تخصيص الرقم (0790196196) لتواصل المواطنين مع مركز القيادة والسيطرة والرقم (0770999030) للتواصل مع إدارة السير، لاستقبال الصور والفيديوهات المتعلقة بالظواهر السلبية، خاصة بإطلاق العيارات النارية والمخالفات المرورية وبعض السلوكيات السلبية الأخرى، والتعامل مع الشكاوي بسرية تامة.
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