مديرية الأمن العام تحذر من المنخفض الجوي

وتؤكد على الالتزام بالإرشادات الوقائية وانتهاج السلوك السليم للحد من الحوادث على اختلاف أنواعها من خلال مايلي:
■ ضرورة الابتعاد عن جوانب الأودية وأماكن تشكل السيول والمناطق المنخفضة.
■ التأني أثناء قيادة المركبات في الطرق التي تشهد هطولات مطرية خوفاً من الانزلاقات والابتعاد عن التجمعات المائية وعدم المجازفة بقطعها سيراً على الأقدام أو بالمركبات.
■ ضرورة اتباع السلوك الآمن عند استخدام وسائل التدفئة بمختلف أنواعها وعدم تزويدها بالوقود وهي مشتعلة وعدم تركها مشتعلة أثناء النوم، وتوفير التهوية المناسبة للمنازل بشكل مستمر.
■ تفقد وصيانة قنوات تصريف مياه الأمطار للحد من ارتفاع منسوب المياه ومداهمتها للمنازل .
■ ضرورة توفير ماتور شفط مياه تجنباً لتراكم المياه في الطوابق السفلية للمنازل التي تقع تحت منسوب الطريق.
■ تثبيت الأجسام القابلة للتطاير نتيجة شدة سرعة الرياح والهبات القوية المرافقة لها
■ عدم التردد بالاتصال على هاتف الطوارئ الموحد 911 إن دعت الحاجة لذلك
