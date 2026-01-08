مديرية الأمن العام تحذر من المنخفض الجوي

11:30 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/760194 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- حذرت مديرية الأمن العام من المنخفض الجوي المتوقع تأثيره على المملكة اعتباراً من يوم غد الجمعة حيث يتوقع هطول الأمطار قد تكون غزيرة أحياناً في شمال ووسط المملكة والمناطق الجنوبية الغربية، ويصحبها العواصف الرعدية وتساقط البرد وذلك حسب النشرات الجوية الصادرة عن الجهات المختصة. اضافة اعلان





وتؤكد على الالتزام بالإرشادات الوقائية وانتهاج السلوك السليم للحد من الحوادث على اختلاف أنواعها من خلال مايلي:



■ ضرورة الابتعاد عن جوانب الأودية وأماكن تشكل السيول والمناطق المنخفضة.



■ التأني أثناء قيادة المركبات في الطرق التي تشهد هطولات مطرية خوفاً من الانزلاقات والابتعاد عن التجمعات المائية وعدم المجازفة بقطعها سيراً على الأقدام أو بالمركبات.



■ ضرورة اتباع السلوك الآمن عند استخدام وسائل التدفئة بمختلف أنواعها وعدم تزويدها بالوقود وهي مشتعلة وعدم تركها مشتعلة أثناء النوم، وتوفير التهوية المناسبة للمنازل بشكل مستمر.



■ تفقد وصيانة قنوات تصريف مياه الأمطار للحد من ارتفاع منسوب المياه ومداهمتها للمنازل .



■ ضرورة توفير ماتور شفط مياه تجنباً لتراكم المياه في الطوابق السفلية للمنازل التي تقع تحت منسوب الطريق.



■ تثبيت الأجسام القابلة للتطاير نتيجة شدة سرعة الرياح والهبات القوية المرافقة لها



■ عدم التردد بالاتصال على هاتف الطوارئ الموحد 911 إن دعت الحاجة لذلك





تم نسخ الرابط





