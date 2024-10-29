 
الثلاثاء 2024-10-29 09:49 م
 

مديرية الأمن العام تحذر من حالة عدم الاستقرار الجوي المتوقعة

مديرية الأمن العام
مديرية الأمن العام
الثلاثاء، 29-10-2024 08:46 م
الوكيل الإخباري-   أهابت مديرية الأمن العام بالأخوة المواطنين ضرورة أخذ الحيطة والحذر وانتهاج السلوك الوقائي السليم خلال حالة عدم الاستقرار الجوي المتوقعة خلال الساعات والأيام المقبلة. اضافة اعلان


ودعت المديرية الى ضرورة التأني أثناء القيادة، تفادياً لحوادث السير نتيجة الانزلاقات على الطرق نتيجة للهطولات المطرية، وتدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في المناطق الصحراوية والمناطق الجنوبية والشرقية من المملكة. 

وأكدت المديرية على ضرورة الإبتعاد عن جوانب الأودية وأماكن تشكل السيول، وعدم قطع الطريق في حال ارتفاع منسوب المياه .

وأهابت بالمواطنين الاستخدام الآمن والسليم لوسائل التدفئة على إختلاف أنواعها، وتثبيت الأجسام القابلة للتطاير بفعل الرياح.

وأكدت المديرية جاهزيتها العملياتية للتعامل مع أي بلاغات ترد على رقم الطوارئ الموحد 911، ومن خلال غرف العمليات الرئيسية والفرعية والدوريات والفرق العاملة عاى مدار الساعة وفي كافة المناطق والمحافظات.
 
gnews

أحدث الأخبار

غزة

فلسطين الخارجية الأميركية: الضربة على بلدة بشمال غزة كانت مروعة ونتائجها فظيعة

ارشيفية

عربي ودولي الهجرة الدولية: الحرب في السودان تسببت بنزوح 14 مليون شخص

تعبيرية

أخبار محلية الأمانة تعلن حالة الطوارئ المتوسطة غدا

حزب الله

عربي ودولي حزب الله: قصفنا بالمدفعية تجمعا لقوات العدو في تل النحاس

مديرية الأمن العام

أخبار محلية مديرية الأمن العام تحذر من حالة عدم الاستقرار الجوي المتوقعة

بلدية اربد الكبرى

أخبار محلية بلدية إربد تصادر 42 مكبر صوت وتنذر 49 محلا تجاريا

رئاسة الوزراء

أخبار محلية قرار حكومي يخدم الأردنيين غير القادرين على دفع تكاليف المحاماة

ارشيفية

فلسطين الدفاع المدني بغزة: مجزرة جديدة في بيت لاهيا



 


الأكثر مشاهدة