 
الأحد 2025-02-16 06:31 م
 

مديرية الأمن العام تحذر من حالة عدم الاستقرار الجوي

مديرية الأمن العام
مديرية الأمن العام
الأحد، 16-02-2025 06:15 م

الوكيل الإخباري-   دعت مديرية الأمن العام، المواطنين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر وانتهاج السلوك السليم خلال حالة عدم الاستقرار الجوي السائدة.

اضافة اعلان


وحذرت المديرية من الرياح المحملة بالغبار وتشكل السيول، مؤكدة ضرورة انتهاج السلوك السليم وذلك من خلال الابتعاد عن جوانب الأودية وأماكن تشكل السيول، وعدم المجازفة بقطع الطريق سواء سيراً على الأقدام أو بالمركبات في حال ارتفاع منسوب المياه.


وأكدت المديرية ضرورة التأني أثناء القيادة في المناطق المتوقع أن تشهد غبارا خاصة في المناطق الجنوبية والشرقية من المملكة، وعدم التردد بالاتصال على هاتف الطوارئ الموحد 911 إذا دعت الحاجة لذلك

 
gnews

أحدث الأخبار

جلالة الملك عبدالله الثاني

أخبار محلية الملك يؤكد رفض الأردن لأية محاولات لضم الأراضي وتهجير الفلسطينيين

مديرية الأمن العام

أخبار محلية مديرية الأمن العام تحذر من حالة عدم الاستقرار الجوي

الثلوج

خاص بالوكيل الارصاد توضح حول تساقط الثلوج نهاية الأسبوع

العيسوي يعزي الجغبير والدباس

أخبار محلية الديوان الملكي يعزي الجغبير والدباس

وزير التربية والتعليم عزمي محافظة

أخبار محلية وزير التربية يتفقد مدارس في الشونة الجنوبية

جيش الاحتلال الاسرائيلي

فلسطين الاحتلال يفرض إجراءات عقابية جديدة بحق أسيرات فلسطينيات

مياه الأمطار بالقرب من مصرف مياه

الطقس الاردن .. خلايا غيوم رعدية فوق هذه المناطق وامطار- اسماء و تحذيرات

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

عربي ودولي السيسي يعلن عن قرارات مصرية بشأن القطاع



 




الأكثر مشاهدة