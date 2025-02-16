مديرية الأمن العام تحذر من حالة عدم الاستقرار الجوي

الوكيل الإخباري- دعت مديرية الأمن العام، المواطنين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر وانتهاج السلوك السليم خلال حالة عدم الاستقرار الجوي السائدة.

اضافة اعلان



وحذرت المديرية من الرياح المحملة بالغبار وتشكل السيول، مؤكدة ضرورة انتهاج السلوك السليم وذلك من خلال الابتعاد عن جوانب الأودية وأماكن تشكل السيول، وعدم المجازفة بقطع الطريق سواء سيراً على الأقدام أو بالمركبات في حال ارتفاع منسوب المياه.