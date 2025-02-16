مديرية الأمن العام تحذر من حالة عدم الاستقرار الجوي

وحذرت المديرية من الرياح المحملة بالغبار وتشكل السيول، مؤكدة ضرورة انتهاج السلوك السليم وذلك من خلال الابتعاد عن جوانب الأودية وأماكن تشكل السيول، وعدم المجازفة بقطع الطريق سواء سيراً على الأقدام أو بالمركبات في حال ارتفاع منسوب المياه.
وأكدت المديرية ضرورة التأني أثناء القيادة في المناطق المتوقع أن تشهد غبارا خاصة في المناطق الجنوبية والشرقية من المملكة، وعدم التردد بالاتصال على هاتف الطوارئ الموحد 911 إذا دعت الحاجة لذلك
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