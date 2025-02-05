مديرية الأمن العام تدعو إلى توخي الحذر خلال المنخفض الجوي

الوكيل الإخباري- حذرت مديرية الأمن العام المواطنين من الأحوال الجوية المتوقعة خلال الأيام المقبلة، وذلك نتيجة تأثر المملكة بمنخفض جوي قوي مصحوب بأمطار غزيرة ورياح شديدة، قد تؤدي إلى تشكل السيول في بعض المناطق.

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ودعت المديرية في بيان لها الأربعاء، جميع المواطنين إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر، والابتعاد عن المناطق المنخفضة والأودية تجنباً لخطر السيول، كما أكدت أهمية القيادة بحذر على الطرقات لتفادي الانزلاقات، وتجنب الخروج من المنازل في حال هطول الأمطار بغزارة إلا للضرورة.