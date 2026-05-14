مديرية الأمن العام تدعو للحفاظ على البيئة خلال التنزه ضمن مبادرة "صيف آمن"

وأكدت مديرية الأمن العام، أهمية الالتزام بالممارسات البيئية السليمة أثناء الرحلات، وعدم ترك المخلفات والنفايات في مواقع التنزه، واستخدام الأماكن المخصصة للشواء والنيران، وإخماد النيران بعد عملية الشواء والمحافظة على الأشجار والمرافق العامة، وترك المكان نظيفاً.
وأشارت المديرية إلى أن المحافظة على البيئة خلال الرحلات العائلية والتنزه تمثل جزءاً من الشعور بالمسؤولية تجاه الطبيعة والمجتمع، داعية الأسر والشباب إلى تعزيز هذه السلوكيات الإيجابية وترسيخها لدى الأطفال.
