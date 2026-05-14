مديرية الأمن العام تدعو للحفاظ على البيئة خلال التنزه ضمن مبادرة "صيف آمن"

الوكيل الإخباري- دعت مديرية الأمن العام، بالتزامن مع موسم الاصطياف وتوجه العائلات إلى المتنزهات والغابات والمواقع السياحية والأثرية للاستمتاع بالأجواء بالطبيعة الخلابة التي تزخر بها مختلف مناطق المملكة، إلى الحفاظ على نظافة الأماكن العامة والبيئة الطبيعية، بما يعكس الوعي المجتمعي، ويضمن بقاء هذه المواقع جميلة وآمنة لمرتاديها.

وأكدت مديرية الأمن العام، أهمية الالتزام بالممارسات البيئية السليمة أثناء الرحلات، وعدم ترك المخلفات والنفايات في مواقع التنزه، واستخدام الأماكن المخصصة للشواء والنيران، وإخماد النيران بعد عملية الشواء والمحافظة على الأشجار والمرافق العامة، وترك المكان نظيفاً.