"مديرية الأمن العام: تراث عريق وتضحيات وبطولة ( متحف العقبة مثالا ) "

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الوكيل الإخباري- المحامي مالك راشد الغويري -تعتبر مديرية الأمن العام في المملكة الأردنية الهاشمية من الركائز الأساسية في الحفاظ على الأمن والاستقرار في البلاد. ومن خلال تاريخها العريق، قامت المديرية بدور حيوي في تعزيز الأمن وحماية المجتمع. اضافة اعلان





وفي اطار تعزيز الشراكة المجتمعية قامت مديرية الأمن العام بإنشاء متحف الأمن العام

في جولات عبر التاريخ ، يقوم المتحف في محافظة العقبة بتقديم مجموعة من المعروضات التي تسلط الضوء على تاريخ مديرية الأمن العام، بما في ذلك الأسلحة والمعدات واللباس التاريخي. كما يعرض المتحف تطور القوة الأمنية من خلال نماذج وصور للمراكز الأمنية في العقود الماضية.



وفي التضحيات البطولية، من الأمور التي تظل خالدة في ذاكرة الوطن هي تضحيات الشهداء الأبطال الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل الوطن أثناء أداء واجبهم. يكرم المتحف هؤلاء الشهداء بعرض أسمائهم وصورهم، تخليداً لذكراهم وتقديراً لتضحياتهم العظيمة في حماية الوطن والمواطن.



كما يعد المتحف وجهة ثقافية ، إلى جانب دوره التعليمي، أصبح المتحف أيضاً وجهة ثقافية مهمة في الأردن. موقعه في محافظة العقبة، الوجهة السياحية الأولى، يجذب الزوار من مختلف أنحاء العالم، ويوفر لهم فرصة فريدة لاكتشاف تاريخ الأردن الأمني والثقافي.



ختاما يظل متحف مديرية الأمن العام شاهداً على جهود وتضحيات هذه المؤسسة العريقة. من خلال الجمع بين التعليم والثقافة، يساهم المتحف في تعزيز الوعي التاريخي والثقافي بين الزوار، ويكرم تضحيات الشهداء الأبطال الذين صنعوا الأمن والاستقرار في وطننا.