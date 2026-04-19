مديرية الأمن العام تطلق الدورة الثانية من "الشرطي الصغير" في عدد من مدارس المملكة

وتهدف الدورة، إلى تحصين الطلبة فكرياً من خلال برامج توعوية وتدريبية متكاملة، تسهم في تعزيز وعيهم وقدرتهم على التعامل السليم مع مختلف القضايا والمواقف اليومية، وبما ينسجم مع رسالة الأمن العام في نشر الثقافة الأمنية والمجتمعية بين الأجيال الناشئة.
وتشتمل الدورة على محاضرات توعوية متخصصة في العديد من المحاور الهامة كالسلامة المرورية، والإسعافات الأولية، والتوعية البيئية، ومخاطر الألعاب الإلكترونية، والتنمر الإلكتروني، بالإضافة إلى الانضباط والنظام في حركات المشاة، بما يسهم في ترسيخ مفاهيم السلامة والمسؤولية والانضباط لدى الطلبة المشاركين.
كما يتضمن برنامج الدورة، تنظيم زيارات ميدانية للطلبة إلى متحف الدبابات الملكي في العاصمة عمان ومتاحف الأمن العام في الأزرق والعقبة، بهدف تعرفيهم بتاريخ القوات المسلحة وجهاز الأمن العام في الدفاع عن الوطن وحفظ الأمن والاستقرار وصون المقدرات الوطنية.
وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود مديرية الأمن العام في ترسيخ مفهوم الشرطة المجتمعية، وبناء جسور من الثقة مع أجيال المستقبل، بما يسهم في إعداد جيل واعٍ وقادر على الإسهام الإيجابي في خدمة مجتمعه ووطنه.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
