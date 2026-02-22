الأحد 2026-02-22 11:46 م

مديرية الأمن العام تطلق موائد الإفطار الرمضانية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل

تحذير هام من مديرية الأمن العام لجميع المواطنين
مديرية الأمن العام
 
الأحد، 22-02-2026 10:20 م
الوكيل الإخباري-   أطلقت مديرية الأمن العام، اليوم الإثنين، أولى موائد الإفطار الرمضانية التي تجمع نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بذويهم، في إطار نهجها السنوي الهادف إلى تعزيز الروابط الأسرية، وإعادة دمج النزلاء في المجتمع.اضافة اعلان


وانطلقت الفعالية الأولى في مركزي إصلاح وتأهيل الجويدة وارميمين، حيث سادت أجواء رمضانية تعكس الاهتمام الذي توليه المديرية بنزلائها، ضمن بيئة إصلاحية شاملة تسهم في إعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع وفق نهج إصلاحي متكامل.

وتشمل هذه اللقاءات، التي ستستمر طوال شهر رمضان المبارك، مجموعة من الفعاليات الترفيهية والثقافية والدينية، بهدف إدخال البهجة والسرور على النزلاء وذويهم، وتعزيز الروح الأسرية في أجواء رمضانية مميزة.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

وزارة المياه والري

أخبار محلية المياه تواصل حملات التوعية المائية

السفير القطري في عمان يؤكد عمق العلاقات الأردنية العربية

أخبار محلية السفير القطري في عمان يؤكد عمق العلاقات الأردنية العربية

جامعة العلوم والتكنولوجيا

أخبار محلية لقاء تعريفي لـ "التكنولوجيا" وإربد الأهلية تؤكد الرقي بالمخرجات التعليمية

ي

عربي ودولي بزشكيان يؤكد استعداد إيران لأي تطورات في ضوء المفاوضات مع الولايات المتحدة

حرير تطلق أولى إفطارات "سُلوان الأمل" برعاية الأميرة كرمة بنت محمد عباس

أخبار محلية حرير تطلق أولى إفطارات "سُلوان الأمل" برعاية الأميرة كرمة بنت محمد عباس

الحنيطي يزور مدرسة القوات الخاصة ويشارك كتيبة الصاعقة والمظليين وجبة الافطار

أخبار محلية الحنيطي يزور مدرسة القوات الخاصة ويشارك كتيبة الصاعقة والمظليين وجبة الافطار

ي

عربي ودولي "سي إن إن": أوكرانيا تواجه كارثة ديموغرافية

ب

عربي ودولي "فاينانشال تايمز": الولايات المتحدة حشدت في الشرق الأوسط 16 سفينة و40 ألف عسكري



 






الأكثر مشاهدة