مديرية الأمن العام تطلق موائد الإفطار الرمضانية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل

وانطلقت الفعالية الأولى في مركزي إصلاح وتأهيل الجويدة وارميمين، حيث سادت أجواء رمضانية تعكس الاهتمام الذي توليه المديرية بنزلائها، ضمن بيئة إصلاحية شاملة تسهم في إعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع وفق نهج إصلاحي متكامل.
وتشمل هذه اللقاءات، التي ستستمر طوال شهر رمضان المبارك، مجموعة من الفعاليات الترفيهية والثقافية والدينية، بهدف إدخال البهجة والسرور على النزلاء وذويهم، وتعزيز الروح الأسرية في أجواء رمضانية مميزة.
