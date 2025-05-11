الأحد 2025-05-11 04:21 م
 

مديرية الأمن العام تفتتح المبنى الجديد لمعهد تدريب وتطوير مراكز الإصلاح والتأهيل

مديرية الأمن العام
مديرية الأمن العام
 
الأحد، 11-05-2025 03:00 م
الوكيل الإخباري-   افتتحت مديرية الأمن العام، اليوم الأحد، المبنى الجديد لمعهد تدريب وتطوير مراكز الإصلاح والتأهيل بالتعاون مع الاتحاد الاوروبي ومكتب التعاون الدولي الالماني ، في خطوة استراتيجية تعزز قدرات الكوادر العاملة وتواكب التطورات في مجالات الأمن والإصلاح.اضافة اعلان


 ورعى الاحتفال مدير الأمن العام، اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة، وبحضور سفير الاتحاد الأوروبي في الأردن، بيير كريستوف، ومدير مكتب التعاون الدولي الألماني (GIZ)، الدكتور لورنز بيترسن، ومدير مراكز الإصلاح والتأهيل العميد فلاح المجالي

وأكد اللواء المعايطة في كلمة له خلال الإحتفال، أن هذا الإنجاز يمثل نقلة نوعية في منظومة الإصلاح التي تتبناها مديرية الأمن العام، ويجسد التزامها بتطوير البنى التدريبية ورفع كفاءة العاملين لديها، وبما ينعكس إيجاباً على جودة ما تقدمه من خدمات للنزلاء، ويرسّخ معايير العدالة وحقوق الإنسان.

وأشار إلى أن هذا المشروع، المدعوم من الاتحاد الأوروبي، يُعد امتداداً لشراكة استراتيجية تهدف إلى تعزيز قدرات المؤسسات الأمنية، وتكريس المفاهيم الحديثة في إدارة مراكز الإصلاح، تقوم على إعادة التأهيل، وفق أحدث المعايير المحلية والدولية.
 
gnews

أحدث الأخبار

خلال لقائه ناشطين وأصحاب مبادرات من البادية الشمالية

أخبار محلية العيسوي: الأردن بقيادة الملك يمضي نحو التحديث الشامل وتعزيز التماسك الوطني

وزير التربية والتعليم عزمي محافظة

أخبار محلية توجيهات من وزير التربية والتعليم بخصوص مدارس

غ7ت

فيديو منوع زوجة توثق حالها وحال زوجها بعد إصابتهما بالحمى

عت7ه

تكنولوجيا تطبيق Threads يطرح ميزة الشفافية الجديدة وإعلانات الفيديو لأول مرة

رئيس الوزراء يؤكد وقوف الأردن إلى جانب الاشقاء الفلسطينيين لنيل حقوقهم المشروعة.

أخبار محلية رئيس الوزراء يستقبل نائب الرئيس الفلسطيني

ف

تكنولوجيا لمُستخدمي "سفاري".. هذا ما تخطط له آبل

غات

فيديو منوع شاب يشارك رحلته في الوصول للجمال

الطفيلة

أخبار محلية التحاق 200 متدرب في برامج تدريبية متخصصة في الطفيلة



 
 





الأكثر مشاهدة