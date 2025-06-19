مديرية الأمن العام تنفذ خطة أمنية شاملة بالتزامن مع بدء امتحانات التوجيهي - صور

وشملت هذه الإجراءات الجوانب الأمنية والمرورية والإسعافية لتوفير البيئة الآمنة للطلبة طيلة فترة الامتحانات من خلال الوحدات الشرطية المعنية.
كما ستعمل الإدارات المرورية على زيادة انتشارها الأمني ودورياتها بالتعاون والتنسيق مع قيادات الأقاليم ومديريات الشرطة وبما يضمن ضبط كافة المخالفات المرورية الخطرة والمسببة للازدحامات المرورية.
ومن جانب آخر ستعمل كوادر الدفاع المدني على تقديم الخدمات الإسعافية الطارئة داخل قاعات الامتحان عند الحاجة من خلال المسعفين الموجودين في المراكز والمدارس كافة.
وتُهيب مديرية الأمن العام بالطلبة وأولياء أمورهم الالتزام بالتعليمات الصادرة عن وزارة التربية والتعليم، وتجنب التجمع والازدحام على أبواب المدارس، حفاظاً على مصلحة أبنائهم الطلبة.
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