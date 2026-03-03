مديرية الأمن العام تنفي إشاعات إخلاء منازل في لواء الأزرق وتؤكد ملاحقة مروّجيها

وأوضح مصدر أمني أن المعلومات المتداولة مفبركة ولا أساس لها، داعيًا المواطنين إلى عدم الالتفات إلى الشائعات واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
وبيّنت المديرية أن وحدة الجرائم الإلكترونية باشرت بمتابعة تلك المنشورات لتحديد هوية مروّجيها، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفق أحكام القانون.
-
أخبار متعلقة
-
وفاة مصري بعيار ناري أثناء تنظيف سلاح في ناعور والأمن ينفي شائعة الشظايا
-
القوات المسلحة تنفي نفياً قاطعاً مزاعم تدعي تعرض العراق لهجوم انطلق من أراضي المملكة
-
إلقاء القبض على هبة أبو طه وإحالتها إلى الجرائم الإلكترونية للتحقيق
-
رسالة من الامن العام للمواطنين القاطنين في محيط السفارة الأمريكية
-
الصفدي يبحث التصعيد الإقليمي مع عدد من نظرائه ويدعو لخفض التصعيد
-
جهود دبلوماسية مكثفة للملك لبحث تداعيات المنطقة
-
العيسوي يعزي عشيرة الطعاني والسفير الفلسطيني
-
الملك يتلقى اتصالا من الرئيس الأميركي