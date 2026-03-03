مديرية الأمن العام تنفي إشاعات إخلاء منازل في لواء الأزرق وتؤكد ملاحقة مروّجيها

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - نفت مديرية الأمن العام ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن صدور بيان يدعو القاطنين في لواء الأزرق إلى إخلاء منازلهم، مؤكدة أن هذه الادعاءات عارية تمامًا عن الصحة.

وأوضح مصدر أمني أن المعلومات المتداولة مفبركة ولا أساس لها، داعيًا المواطنين إلى عدم الالتفات إلى الشائعات واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.