الثلاثاء 2026-03-03 02:04 ص

مديرية الأمن العام تنفي إشاعات إخلاء منازل في لواء الأزرق وتؤكد ملاحقة مروّجيها

مبنى مديرية الأمن العام
مديرية الأمن العام
 
الثلاثاء، 03-03-2026 12:53 ص

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -  نفت مديرية الأمن العام ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن صدور بيان يدعو القاطنين في لواء الأزرق إلى إخلاء منازلهم، مؤكدة أن هذه الادعاءات عارية تمامًا عن الصحة.

وأوضح مصدر أمني أن المعلومات المتداولة مفبركة ولا أساس لها، داعيًا المواطنين إلى عدم الالتفات إلى الشائعات واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.


وبيّنت المديرية أن وحدة الجرائم الإلكترونية باشرت بمتابعة تلك المنشورات لتحديد هوية مروّجيها، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفق أحكام القانون.

 
 


