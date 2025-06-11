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مديرية الإعلام العسكري تصدر ملحقًا خاصًا بعنوان "صفحات من الثورة العربية الكبرى "

ارشيفية
ارشيفية
 
الأربعاء، 11-06-2025 12:08 ص

الوكيل الإخباري-   في ضوء الجهود المتواصلة لتوثيق مسيرة الثورة العربية الكبرى وتخليد رموزها ومعانيها، أصدرت مديرية الإعلام العسكري في القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي من خلال مركز التوثيق العسكري، ملحقاً خاصاً بعنوان "صفحات من الثورة العربية الكبرى"، من تأليف الدكتور بكر خازر المجالي، وذلك بمناسبة الذكرى التاسعة بعد المائة لانطلاقة الثورة المباركة.

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ويستعرض الملحق مجموعة من المحطات البارزة في مسيرة الثورة، مسلطاً الضوء على التضحيات العظيمة التي قدمها أبطالها في سبيل العروبة وقضايا الأمة، ويؤكد على حق الشعوب في تقرير مصيرها، كما يعكس ما جسّده الأحرار من أبناء الأمة من إخلاصٍ تام لقيم الحرية والعدالة في مواجهة الظلم.


ويأتي هذا الإصدار في إطار حرص المديرية على إبراز محطات مشرقة من تاريخ الأمة، وتذكير الأجيال بالتضحيات الكبيرة التي قدمها رجالات الثورة العربية الكبرى، والتي شكلت الأساس في عقيدة الجيش العربي الأردني وساهمت في تحقيق أهدافها النبيلة في الوحدة والحرية والحياة الأفضل.


وأكدت مديرية الإعلام العسكري، أن هذا الملحق يمثل جزءًا من سلسلة مستمرة من الجهود الهادفة إلى إحياء تاريخ الأردن العظيم، وتعزيز القيم والمبادئ التي حملها الأوائل، وفي ظل التحديات الفكرية والإعلامية الراهنة، ويشكل هذا الإصدار خطوة هامة في إعادة التأكيد على الحقائق التاريخية، والحفاظ على الذاكرة الوطنية من محاولات التشويه والتحريف.


وفي هذه المناسبة، تؤكد مديرية الإعلام العسكري على وفاء الجيش العربي الأردني لرسالة الثورة، وسيبقى دائماً مشعلاً للحق، ثابتاً في دفاعه عن وطنه وأمته، سعياً لرضا الله وخدمة الوطن العزيز.

 
gnews

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