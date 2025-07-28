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مديرية الامن العام تنعى أبو محجوب

مديرية الأمن العام
مديرية الأمن العام
 
الإثنين، 28-07-2025 06:07 ص

الوكيل الإخباري-    نعى مدير الامن العام اللواء الدكتور عبيد الله عبد ربه المعايطة وجميع منتسبي مديرية الامن العام اليوم الاثنين بمزيد من الحزن والاسى المرحوم باذن الله الوكيل أول علاء  محمود خليفة أبو محجوب اثر حالة مرضية .

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تغمد الله الفقيد بواسع رحمته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وذويه جميل الصبر وحسن العزاء .

 
 
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