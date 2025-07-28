مديرية الامن العام تنعى أبو محجوب

الوكيل الإخباري- نعى مدير الامن العام اللواء الدكتور عبيد الله عبد ربه المعايطة وجميع منتسبي مديرية الامن العام اليوم الاثنين بمزيد من الحزن والاسى المرحوم باذن الله الوكيل أول علاء محمود خليفة أبو محجوب اثر حالة مرضية .

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