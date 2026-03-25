مديرية الخدمات الطبية تتسلم مشروع القدرات التشغيلية للخدمات الطبية الملكية لعام 2025

وقال مدير عام الخدمات الطبية الملكية العميد الطبيب سهل الحموري: "إن هذه المنحة من الحكومة اليابانية تُجسّد عمق الشراكة والتعاون الدولي في دعم القطاع الطبي في الأردن، وتسهم بشكل كبير في تعزيز العمل مستشفيات الخدمات الطبية الملكية ورفع مستوى جودة وكفاءة الرعاية المقدمة"، مؤكداً على استمرار إلتزام الخدمات الطبية الملكية بمهمتها الوطنية والإنسانية في تقديم رعاية طبية شاملة ومتميزة.
من جانبه، قال السفير الياباني هيديكي أساري: " إن المشروع يسهم في تعزيز قدرات الخدمات الطبية الملكية لمعالجة التحديات التي يواجهها القطاع الصحي في الأردن، للمساهمة في تحسين نوعية الخدمة الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى والمراجعين"، معرباً عن سعادته بهذا التعاون.
وقالت ممثلة مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع سويلا كريفسا: " نشهد اليوم التسليم الرسمي لمعدات جديدة وحيوية في المنظومة الطبية والذي يعد اساسياً في تعزيز وصول خدمات الرعاية الصحية إلى المنتفعين والذي جاء من خلال شراكة طويلة الأمد مع الحكومة اليابانية لدعم الخدمات الطبية الملكية".
ويأتي المشروع بتمويل من الحكومة اليابانية، والذي اشتمل على أجهزة أشعة سينية، وغسيل الكُلى، وطاولات للعمليات، وأسرّة للمرضى، وأجهزة تخطيط كهرباء القلب، وذلك لتعزيز القدرة التشغيلية للخدمات الطبية الملكية.
