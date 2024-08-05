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مديرية الدفاع المدني تتعامل مع 1427 حالة إسعافية خلال 24 ساعة

الدفاع المدني
مديرية الدفاع المدني




 

الإثنين، 05-08-2024 01:59 م

الوكيل الإخباري-    قالت مديرية الدفاع المدني، الإثنين، إنها تعاملت خلال الـ 24 ساعة الماضية مع (1427) حالة إسعافية مختلفة وبمعدل زمن استجابة (8:09) دقيقة، حيث تم إجراء اللازم لهم وتأمين وصولهم إلى المستشفيات.


كما تعاملت المديرية مع (114) حادث إنقاذ وبمعدل زمن استجابة (8:19) دقيقة، و(49) حادث إطفاء و(90) حريق أعشاب جافة وبمعدل زمن استجابة (9:04) دقيقة.

gnews

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