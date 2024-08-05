مديرية الدفاع المدني تتعامل مع 1427 حالة إسعافية خلال 24 ساعة

كما تعاملت المديرية مع (114) حادث إنقاذ وبمعدل زمن استجابة (8:19) دقيقة، و(49) حادث إطفاء و(90) حريق أعشاب جافة وبمعدل زمن استجابة (9:04) دقيقة.
-
أخبار متعلقة
-
الخصاونة يتسلم التقرير السَّنوي الـ 20 لحالة حقوق الإنسان في الأردن لعام 2023
-
الامن العام : لهذا السبب ضبط مركبة في عمان - صورة
-
834 طن خضار وفواكه وورقيات ترد للسوق المركزي في اربد اليوم
-
مدير الأمن العام يوعز بتكريم طاقم إسعافي أنقذ حياة رضيعة بعمر إسبوعين
-
الكشف عن سبب انقطاع الكهرباء عن مناطق في المملكة
-
15.5 مليار دينار موجودات صندوق استثمار الضمان
-
الامن العام : 7 إصابات بحوادث سير
-
الأمانة تعلن شروط وتعليمات استخدام الدعاية الانتخابية