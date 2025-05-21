الأربعاء 2025-05-21 04:56 م
 

مديرية المختبرات في وزارة الطاقة تحصل على شهادة الآيزو

وزارة الطاقة والثروة المعدنية
وزارة الطاقة
 
الأربعاء، 21-05-2025 02:54 م

الوكيل الإخباري-   حصلت مختبرات وزارة الطاقة والثروة المعدنية على شهادة الاعتماد الدولية ISO/IEC 17025:2017، الخاصة بكفاءة مختبرات الفحص والمعايرة، وذلك من قِبل وحدة الاعتماد والتقييس في مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية.

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ويشمل الاعتماد إجراء الفحوصات الفيزيائية والميكانيكية والكيميائية والجيوكيميائية على الركام والصخور الجيولوجية والصخر الزيتي، وذلك بعد استيفاء هذه الفحوصات لجميع متطلبات المواصفة الدولية، ووفقاً لتعليمات إدارة إجراءات اعتماد جهات تقييم المطابقة.


وجرى تسليم شهادة الاعتماد خلال حفل رسمي برعاية أمين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة أماني العزام، وبحضور مديرة وحدة الاعتماد والتقييس في مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية المهندسة لانا المراشدة، ومديرة مديرية المختبرات في الوزارة المهندسة ميسون الخزاعي، وكادر المديرية، إلى جانب مديري مديرية الجيولوجيا والتعدين هشام الزيود، ومديرية البترول والصخر الزيتي بهجت العدوان.

 
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