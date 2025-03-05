مديرية المنافسة : جهود رقابية وتشريعية لضمان بيئة سوق عادلة

وتتولى مديرية المنافسة في الوزارة مهام وصلاحيات تقصّي المعلومات للكشف عن الممارسات المخلة بقواعد المنافسة، وإجراء التحقيقات في الممارسات التي تكتشفها أو بناء على ما تتلقاه من شكاوى، بالإضافة إلى مراقبة عمليات الاندماج والاستحواذ، وبيان الرأي بالمسائل المتعلقة بقانون وسياسة المنافسة.
وبحسب بيانات المديرية، التي حصلت عليها وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، تعاملت المديرية مع 8 شكاوى في عدة مجالات شملت، قطاع الاتصالات، والخميرة، والمخابز، والزيوت المعدنية، والمواد الغذائية، والمواد الانشائية، والمشروبات الغازية.
-
أخبار متعلقة
-
عجلون: تخصيص 1.5 مليون دينار لتوسعة طريق وادي الطواحين
-
الأردن الخامس عربيا والـ49 عالميا بمؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي
-
الضريبة تتيح للشركات والمنشآت أسماء الملتزمين بالفوترة الكترونيا
-
توقف تلفريك عجلون عن استقبال الزوار بسبب سرعة الرياح
-
تنويه هام من البنك المركزي إلى جميع المواطنين حول القروض
-
وزير التربية يزور الطالب الذي تعرض للحرق في مدرسة بالرصيفة
-
وزير الثقافة ينعى الفنان إبراهيم أبو الخير
-
الأمانة تطلق نظام التفتيش البيئي الإلكتروني