 
الأربعاء 2025-03-05 03:00 م
 

مديرية المنافسة : جهود رقابية وتشريعية لضمان بيئة سوق عادلة

وزارة الصناعة والتجارة والتموين
وزارة الصناعة والتجارة والتموين
 
الأربعاء، 05-03-2025 02:34 م

الوكيل الإخباري-   تعاملت مديرية المنافسة في وزارة الصناعة والتجارة والتموين، خلال عام 2024 مع (48) ملفا، شملت مختلف أوجه الاختصاص المنصوص عليها في القانون.

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وتتولى مديرية المنافسة في الوزارة مهام وصلاحيات تقصّي المعلومات للكشف عن الممارسات المخلة بقواعد المنافسة، وإجراء التحقيقات في الممارسات التي تكتشفها أو بناء على ما تتلقاه من شكاوى، بالإضافة إلى مراقبة عمليات الاندماج والاستحواذ، وبيان الرأي بالمسائل المتعلقة بقانون وسياسة المنافسة.


وبحسب بيانات المديرية، التي حصلت عليها وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، تعاملت المديرية مع 8 شكاوى في عدة مجالات شملت، قطاع الاتصالات، والخميرة، والمخابز، والزيوت المعدنية، والمواد الغذائية، والمواد الانشائية، والمشروبات الغازية.

 
 
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