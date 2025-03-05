مديرية المنافسة : جهود رقابية وتشريعية لضمان بيئة سوق عادلة

الوكيل الإخباري- تعاملت مديرية المنافسة في وزارة الصناعة والتجارة والتموين، خلال عام 2024 مع (48) ملفا، شملت مختلف أوجه الاختصاص المنصوص عليها في القانون.

اضافة اعلان



وتتولى مديرية المنافسة في الوزارة مهام وصلاحيات تقصّي المعلومات للكشف عن الممارسات المخلة بقواعد المنافسة، وإجراء التحقيقات في الممارسات التي تكتشفها أو بناء على ما تتلقاه من شكاوى، بالإضافة إلى مراقبة عمليات الاندماج والاستحواذ، وبيان الرأي بالمسائل المتعلقة بقانون وسياسة المنافسة.