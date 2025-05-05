مديرية تربية ماركا تطلق حملة "مكافحة التدخين الإلكتروني بين طلبة المدارس"

ودشنت الحملة من مدرسة عبد الله بن أم مكتوم الثانوية للمكفوفين، في بادرة تعكس حرص المديرية على شمول جميع الفئات الطلابية، بما فيهم الطلبة ذوي الإعاقة البصرية، ضمن البرامج التوعوية والوقائية.
واشتملت الفعاليات على جلسات توعوية ومداخلات تفاعلية وعروض تثقيفية سلطت الضوء على الآثار الجسدية والنفسية للتدخين الإلكتروني، إلى جانب توزيع نشرات توعوية من إعداد قسم الإرشاد التربوي ومرشدي المدارس.
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