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مديرية تربية ماركا تطلق حملة "مكافحة التدخين الإلكتروني بين طلبة المدارس"

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
 
الإثنين، 05-05-2025 12:18 م

الوكيل الإخباري-   أطلقت مديرية التربية والتعليم للواء ماركا، وبالتعاون مع الجمعية الملكية للتوعية الصحية، حملة توعوية شاملة بعنوان "مكافحة التدخين الإلكتروني بين طلبة المدارس"، وذلك ضمن الخطة الوطنية الرامية إلى تعزيز الوعي الصحي والسلوكي لدى الطلبة بمخاطر هذه الظاهرة المستجدة.

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ودشنت الحملة من مدرسة عبد الله بن أم مكتوم الثانوية للمكفوفين، في بادرة تعكس حرص المديرية على شمول جميع الفئات الطلابية، بما فيهم الطلبة ذوي الإعاقة البصرية، ضمن البرامج التوعوية والوقائية.


واشتملت الفعاليات على جلسات توعوية ومداخلات تفاعلية وعروض تثقيفية سلطت الضوء على الآثار الجسدية والنفسية للتدخين الإلكتروني، إلى جانب توزيع نشرات توعوية من إعداد قسم الإرشاد التربوي ومرشدي المدارس.

 
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