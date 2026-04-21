مديرية ثقافة عجلون تنظم معرضا للكتاب

الثلاثاء، 21-04-2026 09:27 م

الوكيل الإخباري-   نظمت مديرية ثقافة عجلون وبالتعاون مع منتدى الجنيد ومركز شباب عبين معرضا للكتاب في إطار حرص المديرية على تعزيز ثقافة القراءة وتسهيل وصول الكتاب إلى مختلف فئات المجتمع، لا سيما فئة الشباب، وبما يسهم في ترسيخ الوعي الثقافي والمعرفي في المحافظة.

وقالت المديرية، إن المعرض يشكل مساحة مهمة لتمكين المواطنين من اقتناء الكتب بأسعار مدعومة، وتشجيع المبادرات الثقافية المجتمعية التي تعزز حضور الكتاب في الحياة اليومية.

 
 


