الثلاثاء 2026-04-21 05:36 م

مديرية زراعة الأزرق تنفذ حملة لمكافحة سوسة النخيل الحمراء

أرشيفية
 
الثلاثاء، 21-04-2026 04:40 م

الوكيل الإخباري- نفذت مديرية زراعة الأزرق، بالتنسيق والتعاون مع مديرية زراعة دير علا، اليوم الثلاثاء، حملة لمكافحة سوسة النخيل الحمراء، باستخدام أسلوب حقن الأشجار بمبيدات حشرية وفرتها وزارة الزراعة.

وقال مدير زراعة الأزرق،يوسف الرفاعي، في بيان، إن الحملة تأتي في إطار جهود وزارة الزراعة المستمرة لحماية أشجار النخيل والحد من انتشار هذه الآفة التي تؤثر سلبا على الإنتاج الزراعي، مشيرا إلى استهداف الأشجار المصابة والمعرضة للإصابة، مع تنفيذ عمليات المكافحة بكفاءة عالية لضمان تحقيق أفضل النتائج.


وبين أن التعاون مع مديرية زراعة دير علا يأتي للاستفادة من خبراتها في هذا المجال، وتعزيز الوعي لدى المزارعين بطرق الكشف المبكر وسبل الوقاية، حفاظا على الثروة الزراعية، خاصة النخيل، واستدامتها، مؤكدا أهمية المتابعة الدورية من قبل الكوادر الفنية في جميع الأوقات.

 
 


أحدث الأخبار

الأكثر مشاهدة

 