مديرية زراعة الأزرق تنفذ حملة لمكافحة سوسة النخيل الحمراء

الوكيل الإخباري- نفذت مديرية زراعة الأزرق، بالتنسيق والتعاون مع مديرية زراعة دير علا، اليوم الثلاثاء، حملة لمكافحة سوسة النخيل الحمراء، باستخدام أسلوب حقن الأشجار بمبيدات حشرية وفرتها وزارة الزراعة.

اضافة اعلان



وقال مدير زراعة الأزرق،يوسف الرفاعي، في بيان، إن الحملة تأتي في إطار جهود وزارة الزراعة المستمرة لحماية أشجار النخيل والحد من انتشار هذه الآفة التي تؤثر سلبا على الإنتاج الزراعي، مشيرا إلى استهداف الأشجار المصابة والمعرضة للإصابة، مع تنفيذ عمليات المكافحة بكفاءة عالية لضمان تحقيق أفضل النتائج.