مديرية زراعة الكرك تؤكد جاهزيتها لفصل الشتاء

وفي تصريحاته لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أوضح العضايلة أنه تم إنشاء غرفة عمليات مرتبطة بغرفة عمليات مركز المحافظة وتم تزويدها بأجهزة اتصال لاسلكية، بالإضافة إلى توجيه قسمي الإرشاد والثروة الحيوانية لتوزيع نشرات إرشادية تستهدف مكافحة آثار الصقيع وتوجيه مربي الثروة الحيوانية.
كما أشار العضايلة إلى تعيين 5 رؤساء أقسام ضمن خطة الطوارئ، وتم تخصيص عدد من المركبات وسائقيها للعمل مع لجنة الطوارئ خلال موسم الشتاء، وذلك بعد إجراء أعمال الصيانة اللازمة لهذه المركبات.
وأكد أهمية استمرار العناية بالثروة الحيوانية في المحافظة، مشيرًا إلى تنفيذ نظام الترميز الإلكتروني للتخلص من الأرقام البلاستيكية وحصر الحيازات الوهمية، فضلًا عن استبدال الدفاتر الزرقاء بدفاتر أخرى للتحقق من الحيازات.
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