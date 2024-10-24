مديرية زراعة الكرك تؤكد جاهزيتها لفصل الشتاء

الوكيل الإخباري- أكد مدير مديرية زراعة الكرك المهندس مأمون العضايلة جاهزية خطة الطوارئ الخاصة بالمديرية تزامنًا مع قرب فصل الشتاء.

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وفي تصريحاته لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أوضح العضايلة أنه تم إنشاء غرفة عمليات مرتبطة بغرفة عمليات مركز المحافظة وتم تزويدها بأجهزة اتصال لاسلكية، بالإضافة إلى توجيه قسمي الإرشاد والثروة الحيوانية لتوزيع نشرات إرشادية تستهدف مكافحة آثار الصقيع وتوجيه مربي الثروة الحيوانية.