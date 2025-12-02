مديرية زراعة جرش تضبط أحد المعتدين على الأشجار الحرجية

الوكيل الإخباري- ضبطت مديرية زراعة جرش بالتنسيق مع شرطة جرش أحد المعتدين على الأشجار الحرجية داخل المحافظة، وفقا لما ذكرته مديرة الزراعة عُلا محاسنة، الثلاثاء.

وقالت محاسنة إن المديرية تمكنت مؤخرا من تحديد هوية عدد من الأشخاص المعتدين على الحراج، مشيرة إلى أن الشخص الذي تم ضبطه له قضايا سابقة تتعلق بالاعتداء على الأشجار الحرجية.