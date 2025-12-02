الثلاثاء 2025-12-02 04:22 م

مديرية زراعة جرش تضبط أحد المعتدين على الأشجار الحرجية

جرش
جرش
الثلاثاء، 02-12-2025 03:50 م

الوكيل الإخباري-   ضبطت مديرية زراعة جرش بالتنسيق مع شرطة جرش أحد المعتدين على الأشجار الحرجية داخل المحافظة، وفقا لما ذكرته مديرة الزراعة عُلا محاسنة، الثلاثاء.

وقالت محاسنة  إن المديرية تمكنت مؤخرا من تحديد هوية عدد من الأشخاص المعتدين على الحراج، مشيرة إلى أن الشخص الذي تم ضبطه له قضايا سابقة تتعلق بالاعتداء على الأشجار الحرجية.


وأضافت محاسنة أن المديرية نفذت كمائن ورصدت المعتدين على الحراج، وتمكنت من تحديد هوياتهم، موضحة أن الأجهزة الأمنية والحاكمية الإدارية، ممثلة بمحافظ جرش، تمكنت من تحديد موقع أحد الأشخاص وضبطه.

 
 


