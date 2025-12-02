مديرية زراعة جرش تضبط أحد المعتدين على الأشجار الحرجية

وقالت محاسنة إن المديرية تمكنت مؤخرا من تحديد هوية عدد من الأشخاص المعتدين على الحراج، مشيرة إلى أن الشخص الذي تم ضبطه له قضايا سابقة تتعلق بالاعتداء على الأشجار الحرجية.
وأضافت محاسنة أن المديرية نفذت كمائن ورصدت المعتدين على الحراج، وتمكنت من تحديد هوياتهم، موضحة أن الأجهزة الأمنية والحاكمية الإدارية، ممثلة بمحافظ جرش، تمكنت من تحديد موقع أحد الأشخاص وضبطه.
