مديرية زراعة عجلون تباشر بمكافحة حشرة النمل الأبيض في منطقة راجب

وقال العدوان إن الوزارة شكلت لجنة لمكافحة حشرة النمل الأبيض في منطقة راجب بمساحة 300 دونم، مبينا أن الحشرة أصابت شجرة الأسكدنيا.
وأضاف العدوان بأن الوزارة وفرت المبيد لمكافحة الحشرة عن طريق وضع المبيد بالماء وري الشجرة للقضاء على الحشرة واصفا الحشرة بالخطيرة على النباتات والمنازل.
-
أخبار متعلقة
-
أمير دولة قطر يصل إلى عمّان
-
إقليم البترا تنفذ 48 نشاطا ضمن مبادرة "البترا أجمل"
-
مادبا : حملة لإزالة العوائق والتعديات على الشوارع
-
وزير العمل يبحث زيادة تشغيل الأردنيين في أحد أكبر مصانع الألبسة في الظليل
-
اختتام المشاركة الأردنية في معرض التجارة الإفريقي 2025 في الجزائر
-
يوم صحي وتوعوي للأطفال المتعايشين مع السكري في معان غدا
-
تجاهل إشارة التوقف من الامن العام وبدل القيادة مع آخر .. هذا كان مصيره!
-
ولي العهد يبدأ اليوم زيارة عمل للولايات المتحدة