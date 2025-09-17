الأربعاء 2025-09-17 12:16 م
 

مديرية زراعة عجلون تباشر بمكافحة حشرة النمل الأبيض في منطقة راجب

عجلون : حركة سياحية نشطة تجاوزت 55 ألف زائر
عجلون
 
الأربعاء، 17-09-2025 10:32 ص

الوكيل الإخباري-   باشرت مديرية زراعة عجلون، الأربعاء، بمكافحة حشرة النمل الأبيض في منطقة راجب، وفقا لمدير زراعة عجلون رامي العدوان.

اضافة اعلان


وقال العدوان إن الوزارة شكلت لجنة لمكافحة حشرة النمل الأبيض في منطقة راجب بمساحة 300 دونم، مبينا أن الحشرة أصابت شجرة الأسكدنيا.


وأضاف العدوان بأن الوزارة وفرت المبيد لمكافحة الحشرة عن طريق وضع المبيد بالماء وري الشجرة للقضاء على الحشرة واصفا الحشرة بالخطيرة على النباتات والمنازل.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

لا

تكنولوجيا 5 خطوات بسيطة لإطالة عمر بطارية هاتفك طوال اليوم

sdeg

أخبار الشركات مذكرة تفاهم بين عمان الأهلية و" كيا - الأردن" لتعزيزالتعليم التطبيقي لتخصص المركبات الكهربائية

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي

عربي ودولي وزير الخارجية الإيراني يجري محادثات مع وزراء أوروبيين بشأن الملف النووي

صورة أرشيفية لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

أخبار محلية الملك يستقبل أمير قطر في مطار ماركا

سلطة اقليم البترا التنموي السياحي

أخبار محلية إقليم البترا تنفذ 48 نشاطا ضمن مبادرة "البترا أجمل"

بلدية مادبا

أخبار محلية مادبا : حملة لإزالة العوائق والتعديات على الشوارع

وزير العمل يبحث زيادة تشغيل الأردنيين في أحد أكبر مصانع الألبسة في الظليل

أخبار محلية وزير العمل يبحث زيادة تشغيل الأردنيين في أحد أكبر مصانع الألبسة في الظليل

ات

طب وصحة تناول الشوفان صباحاً يساعد على خسارة الوزن.. لكن بشروط



 
 





الأكثر مشاهدة