مديرية زراعة عجلون تباشر بمكافحة حشرة النمل الأبيض في منطقة راجب

الوكيل الإخباري- باشرت مديرية زراعة عجلون، الأربعاء، بمكافحة حشرة النمل الأبيض في منطقة راجب، وفقا لمدير زراعة عجلون رامي العدوان.

وقال العدوان إن الوزارة شكلت لجنة لمكافحة حشرة النمل الأبيض في منطقة راجب بمساحة 300 دونم، مبينا أن الحشرة أصابت شجرة الأسكدنيا.