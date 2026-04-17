مديرية شباب العقبة تحتفي بيوم العلم الأردني

الوكيل الإخباري-   اختتمت في مركز شباب الريشة في محافظة العقبة بطولة "علمنا عالٍ" لخماسيات كرة القدم، والتي توجت سلسلة الفعاليات الوطنية والاحتفالات التي نظمتها مديرية شباب العقبة ومراكزها المنتشرة في المحافظة احتفاءً بيوم العلم الأردني.

وشهدت البطولة، التي شارك فيها 70 شاباً من أعضاء المركز، منافسات اتسمت بالروح الرياضية العالية، حيث أكد مدير شباب العقبة أحمد الحسن خلال حفل التتويج أن يوم العلم، محطة وطنية لتجديد العهد والولاء، مشيراً إلى أن ربط المناسبات الوطنية بالأنشطة الرياضية يهدف إلى غرس قيم الهوية الوطنية في نفوس الشباب، ليبقى العلم الأردني رمزاً للإنجاز يرفرف عالياً في الميادين كافة والمنصات الرياضية.

 
 


gnews

