مديرية شباب العقبة تنفذ عددا من الأنشطة والمبادرات النوعية لتمكين الشباب خلال أيار

الوكيل الإخباري- نفذت مديرية شباب العقبة وجميع المراكز الشبابية التابعة لها حزمة متكاملة من الأنشطة والفعاليات الشبابية والرياضية والتدريبية والمبادرات البيئية والمجتمعية، لتمكين الشباب وصقل مهاراتهم بمشاركة 1085 شابا وشابة.

وأطلقت المراكز الشبابية عددا من الجلسات النقاشية الموسعة لصياغة الاستراتيجية الوطنية للشباب (2026–2030) بمشاركة نخبة من شباب المحافظة، لجمع آرائهم حول الأولويات والاحتياجات البرامجية المستقبلية.



وتم تنفيذ عدد من الحملات التطوعية الميدانية للنظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات بمشاركة 250 شابا وشابة، بهدف تفعيل دور المراكز الشبابية في الخدمة المجتمعية وتوعية الشباب بدورهم الرئيس في خدمة مجتمعاتهم.



واختتمت المراكز الشبابية في المحافظة فعاليات الدورة الثانية من برنامج التطوع الأخضر، بالتعاون مع منظمة اليونيسف، لتعزيز الوعي بالتغير المناخي بمشاركة 100 شاب وشابة، حيث نفذ المتطوعون خلالها حملات واسعة لتنظيف وتجميل المرافق السياحية العامة في المحافظة وفرز النفايات وتقديم الحلول الابتكارية للاستدامة البيئية.



كما شارك عدد من المراكز في حملات التوعية والسلامة المرورية من خلال مبادرات ميدانية بمناسبة يوم المرور العالمي، تضمنت رسم ممرات المشاة وتوزيع ملصقات إرشادية لتأمين حركة عبور المشاة، شارك فيها 80 شابا وشابة من منتسبي المراكز الشبابية بالتعاون مع الشرطة المجتمعية، بهدف نشر ثقافة الأمان المروري على الطرقات ورفع وعي الشباب بقضايا السلامة المرورية والمسؤولية المجتمعية والخدمة العامة.



وعلى صعيد المشاركة الشبابية في الحياة العامة والإدارة المحلية، استضاف مركز شباب وشابات العقبة ومركزا شباب وشابات القويرة ورش عمل موسعة حول مفهوم الإدارة المحلية وأهميتها بالتعاون مع مركز الثريا للدراسات، بمشاركة 90 شابا وشابة بهدف تعزيز أدوار الشباب في صنع القرار المحلي.



وأقيم في مركز شباب القريقرة، ضمن حزمة البرامج التدريبية لوزارة الشباب، برنامج التدريب المهني بالتعاون مع مركز إعداد القيادات الشبابية ومؤسسة التدريب المهني الذي هدف إلى تزويد الشباب بالمهارات الأساسية اللازمة للدخول إلى سوق العمل وتحديد مساراتهم المهنية.



وتستمر حزم البرامج التدريبية المسجلة رسميا على المنصة الرئيسية لوزارة الشباب الموزعة على جميع المراكز الشبابية في العقبة ويستفيد منها 540 شابا وشابة وتشمل برنامج إثراء للغة الإنجليزية لليافعين (12-17 سنة) بالتعاون مع جامعة البلقاء التطبيقية وبرنامج اللغة الإنجليزية للباحثين عن عمل للفئة العمرية (24-30 سنة) بالتعاون مع منظمة أمديست ومحور المهارات الرياضية والدفاع عن النفس من خلال برنامج كرة القدم بالتعاون مع الاتحاد الأردني لكرة القدم وبرنامج التايكواندو بالتعاون مع الاتحاد الأردني للتايكواندو وبرنامج الجوجيتسو والملاكمة.



كما تضمن المحور الثقافي والفني دورة تعلم السمسمية وبرنامج الرسم وبرنامج الألعاب الإلكترونية لتنمية المهارات الرقمية الحديثة.



وتأتي هذه البرامج ترجمة لرؤية الوزارة المتمثلة في بناء جيل أردني متمكن، واع، وقادر على المنافسة عالميا، من خلال تحويل المراكز الشبابية إلى حاضنات للإبداع والابتكار.



وتستند الاستراتيجية الوطنية للشباب (2026–2030) إلى تمكين الشباب اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وتعزيز مشاركتهم في صنع القرار وتطوير مهاراتهم الحياتية والمهنية بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل والتحول الرقمي وترسيخ قيم المواطنة الفاعلة والعمل التطوعي.