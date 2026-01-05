مديرية عمل الكرك: توفير 757 فرصة عمل خلال العام الماضي

12:33 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/759777 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- قال مدير مديرية عمل الكرك حمد الفتينات، إن عدد فرص العمل التي وفرها قسم التشغيل والإرشاد المهني بالمديرية لسكان محافظة الكرك، العام الماضي، بلغ 757 فرصة عمل في القطاع الخاص مشمولة بالضمان الاجتماعي. اضافة اعلان





وأضاف الفتينات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الاثنين، أن المديرية وفرت فرص عمل لـ 90 شخصًا من ذوي الإعاقة، مبينًا أن عدد شهادات الخبرة المصدّقة وصل إلى 605 شهادات، وعدد جلسات الإرشاد المهني لمختلف الشرائح 767 جلسة، وعدد الشركات الجديدة التي تم تسجيلها على المنصة الوطنية للتشغيل "سِجِل" 46 شركة.



وأكد سعي المديرية لمكافحة البطالة وتعزيز التنمية الاقتصادية من خلال تقديم فرص عمل متنوعة للمواطنين، في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة والتحديات التي تواجه سوق العمل.



وأضاف أن فريق العمل في المديرية يعمل على تنفيذ استراتيجيات فعّالة تهدف إلى ربط الباحثين عن العمل بفرص وظيفية تتناسب مع مهاراتهم ومؤهلاتهم، إضافة إلى سعي المديرية لتحقيق شراكات مع القطاع الخاص لتعزيز وتوفير فرص العمل وفتح مجالات جديدة لذلك.



وأكد الفتينات أن مسؤولية المديرية تتمحور حول تطبيق سياسات وزارة العمل عبر تنظيم سوق العمل وتوفير فرص تشغيل للباحثين عن عمل بالتنسيق مع القطاع الخاص وغرفة تجارة الكرك (مثل تنظيم الأيام الوظيفية).



وأضاف أن المديرية تتولى مهام التفتيش، وعلاقات العمل، ومتابعة القوانين والأنظمة المتعلقة بالعمالة، وتوفير المعلومات والإحصاءات حول بيانات سوق العمل في المحافظة لدعم الأهداف الوطنية للتشغيل، مؤكدًا أنها الذراع التنفيذي لوزارة العمل في محافظة إربد لتحقيق أهداف الوزارة المتعلقة بتنظيم وتطوير سوق العمل.



وأوضح الفتينات أن قسم التفتيش وقسم السلامة نفّذا 2045 زيارة تفتيشية، وحرّر 163 مخالفة، ووجّه 562 إنذارًا لعدد من المؤسسات المخالفة خلال العام الماضي.

تم نسخ الرابط





