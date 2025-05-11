مديرية مكافحة التهريب في الجمارك تباشر عملها من الموقع الجديد في مركز جمرك عمان

وتدعو دائرة الجمارك الاردنية الاخوة المواطنين إلى التعاون مع المديرية وتشكرهم على تفهمهم لطبيعة الفترة الماضية من عملية الانتقال وأنها مستمرة في تقديم خدماتها في الموقع الجديد والقيام بواجبها في عملية المكافحة حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين وحماية للاقتصاد وتهيب بالمواطنين بضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات جمركية تضر بالاقتصاد والمواطن على الرقم المجاني ١٠٥ .
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