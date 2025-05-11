الأحد 2025-05-11 01:13 م
 

مديرية مكافحة التهريب في الجمارك تباشر عملها من الموقع الجديد في مركز جمرك عمان

دائرة الجمارك الأردنية
دائرة الجمارك الاردنية
 
الأحد، 11-05-2025 11:10 ص

الوكيل الإخباري-    باشرت مديرية مكافحة التهريب التابعة للجمارك الأردنية عملها من الموقع الجديد في مركز جمرك عمان( الماضونة ) وذلك بعد استكمال عملية الانتقال من الموقع القديم في منطقة ضاحية الرشيد.  

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وتدعو دائرة الجمارك الاردنية الاخوة المواطنين إلى التعاون  مع المديرية وتشكرهم على تفهمهم لطبيعة الفترة الماضية من عملية الانتقال وأنها مستمرة في تقديم خدماتها في الموقع الجديد والقيام بواجبها في عملية المكافحة حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين وحماية للاقتصاد وتهيب بالمواطنين بضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات جمركية تضر بالاقتصاد والمواطن على الرقم المجاني ١٠٥ .

 
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