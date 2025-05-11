مديرية مكافحة التهريب في الجمارك تباشر عملها من الموقع الجديد في مركز جمرك عمان

الوكيل الإخباري- باشرت مديرية مكافحة التهريب التابعة للجمارك الأردنية عملها من الموقع الجديد في مركز جمرك عمان( الماضونة ) وذلك بعد استكمال عملية الانتقال من الموقع القديم في منطقة ضاحية الرشيد.

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