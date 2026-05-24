مدير إدارة البحث الجنائي يكرم مواطناً لأمانته بعد عثوره على حقيبة تحتوي على مصاغ ذهبي

الأحد، 24-05-2026 01:04 م
الوكيل الإخباري-   مندوباً عن مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، كرم مدير إدارة البحث الجنائي العميد حيدر الشبول، المواطن محمد حسان "محمد فريد"، تقديراً لأمانته وحسه العالي بالمسؤولية بعد أن عثر على حقيبة بداخلها مصاغ ذهبي وقام بتسليمها للجهات الامنيه على الفور .اضافة اعلان


ويأتي هذا التكريم تقديراً للموقف النبيل الذي يعكس القيم الأصيلة التي يتحلى بها أبناء المجتمع ويجسد معاني الأمانة والانتماء والمسؤولية الوطنية، ويعزز الشراكة الحقيقية بين المواطن ومديرية الأمن العام في حماية الحقوق والممتلكات.

وأكد مدير إدارة البحث الجنائي أن ما قام به المواطن يعد نموذجاً مشرفاً في النزاهة والوعي المجتمعي ويعبر عن الصورة الحضارية للمجتمع الأردني، وما يتمتع به من قيم راسخة، مشيداً بمبادرته في تسليم الحقيبة وما بداخلها فور العثور عليها الأمر الذي أسهم في إعادة الأمانات إلى أصحابها وفق الأصول القانونية المتبعة. 

من جانبه ثمن المواطن هذه اللفتة الكريمة من مديرية الأمن العام معرباً عن اعتزازه بهذا التكريم، ومؤكداً أن ما قام به واجب وطني وأخلاقي يمثل نهجاً متأصلاً في المجتمع الأردني.
 
 


مدير إدارة البحث الجنائي يكرم مواطناً لأمانته بعد عثوره على حقيبة تحتوي على مصاغ ذهبي

