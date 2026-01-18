مدير إدارة السير: اكتشاف 161 حادث مروري مفتعل العام الماضي

وقال العساف خلال اجتماع في مجلس النواب، اليوم الأحد، إنه جرى تحويل مفتعلي الحوادث المرورية إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
وأضاف أن مؤشرات تقرير إدارة السير لعام 2025 الذي سيصدر بعد نحو شهر بينت انخفاض أعداد الوفيات بحوادث السير، لافتا إلى أن العدد يتراوح بين 500و600 وفاة سنويا.
وأشار العساف إلى أن تحويل الكروكة الورقية لإلكترونية كان له أثر كبير في الحد من الحوادث المفتعلة، مشيدا بجهود مندوبي الحوادث في اكتشافها.
وبيّن أن عمل مندوب الحوادث ينتهي بعد تنظيم المخطط الكروكي للحوادث.
-
أخبار متعلقة
-
الأمن يحذر الاردنيين من المنخفض الجوي
-
عشيرة أردنية تؤجل وفاة شيخها إكراماً للضيف! القصة كاملة
-
وزارة البيئة للأردنيين: "عيب تضيع مصاريك على مخالفة ولادك أولى فيها"
-
الاتحاد الأردني لشركات التأمين: لا تعديل على الأسعار في مشروع قانون عقود التأمين
-
الكشف عن أسباب انهيار سور الكرك التاريخي وتحذير من وقوع كارثة
-
رئيس ديوان التشريع والرأي: شركات تأمين اشتكت من الاحتيال عليها بحوادث وهمية
-
توسيع آفاق التعاون بين الأردن وقطر في السياسة والسياحة والشباب والأوقاف
-
محافظ البنك المركزي: مليار دينار موجودات قطاع التأمين في الأردن