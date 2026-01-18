مدير إدارة السير: اكتشاف 161 حادث مروري مفتعل العام الماضي

12:06 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/761350 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- كشف مدير إدارة السير العميد رائد العساف اكتشاف 161 حادث سير مفتعل خلال عام 2025. اضافة اعلان





وقال العساف خلال اجتماع في مجلس النواب، اليوم الأحد، إنه جرى تحويل مفتعلي الحوادث المرورية إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.



وأضاف أن مؤشرات تقرير إدارة السير لعام 2025 الذي سيصدر بعد نحو شهر بينت انخفاض أعداد الوفيات بحوادث السير، لافتا إلى أن العدد يتراوح بين 500و600 وفاة سنويا.



وأشار العساف إلى أن تحويل الكروكة الورقية لإلكترونية كان له أثر كبير في الحد من الحوادث المفتعلة، مشيدا بجهود مندوبي الحوادث في اكتشافها.



وبيّن أن عمل مندوب الحوادث ينتهي بعد تنظيم المخطط الكروكي للحوادث.





تم نسخ الرابط





