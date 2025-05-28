مدير الأحوال المدنية يؤكد أهمية الوعي الرقمي في تطوير الخدمات الحكومية

وقال الطيب، خلال زيارته اليوم الأربعاء مديرية أحوال وجوازات مادبا ومكتبيها في مادبا وذيبان، إن التحول الرقمي لا يقتصر على تحديث الأنظمة، بل يتطلب تغييرًا ثقافيًا لدى الموظف والمواطن على حد سواء، لضمان الاستخدام الأمثل للخدمات الإلكترونية.
وأشار، إلى أن الدائرة أطلقت أكثر من 25 خدمة إلكترونية عبر تطبيق "سند" وموقعها الإلكتروني، تشمل إصدار وتجديد جوازات السفر ودفاتر العائلة وتسجيل الواقعات الحيوية، ما ساهم في التسهيل على المواطنين وتوفير الوقت والجهد.
وأشار إلى أن الدائرة وفرّت وسائل وأنظمة دفع إلكتروني لرسوم الوثائق ما قلل الحاجة الى مراجعة مكاتبها وخفف العبء عنها، واستبدلت النماذج والطلبات الورقية وحوّلتها لوسائل إلكترونية ما قلل الاعتماد على المعاملات الورقية.
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