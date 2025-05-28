مدير الأحوال المدنية يؤكد أهمية الوعي الرقمي في تطوير الخدمات الحكومية

الوكيل الإخباري- أكد مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات، المهندس غيث الطيب، أن الوعي الرقمي يُشكّل أحد الركائز والمفاتيح الجوهرية في إنجاح مشروع التحول الرقمي، وتطوير الخدمات الحكومية المقدّمة للمواطنين.

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وقال الطيب، خلال زيارته اليوم الأربعاء مديرية أحوال وجوازات مادبا ومكتبيها في مادبا وذيبان، إن التحول الرقمي لا يقتصر على تحديث الأنظمة، بل يتطلب تغييرًا ثقافيًا لدى الموظف والمواطن على حد سواء، لضمان الاستخدام الأمثل للخدمات الإلكترونية.



وأشار، إلى أن الدائرة أطلقت أكثر من 25 خدمة إلكترونية عبر تطبيق "سند" وموقعها الإلكتروني، تشمل إصدار وتجديد جوازات السفر ودفاتر العائلة وتسجيل الواقعات الحيوية، ما ساهم في التسهيل على المواطنين وتوفير الوقت والجهد.

وبين أن الدائرة في سبيل تعزيز وعي المواطنين الرقمي، فعّلت خدمة إصدار الشهادات الرقمية عبر تطبيق "سند"، دون الحاجة إلى الحضور الشخصي، واستلام الشهادة عبر تطبيق "سند" بصيغة (PDF) والتحقق من صحتها عبر رمز (QR).