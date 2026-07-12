مدير الأحوال المدنية يتابع سير أعمال الصيانة والتأهيل في مكتبي جبل عمّان والزرقاء

وبيّن الطيب أن أعمال الصيانة والتحديث تأتي انسجاماً مع توجهات الدائرة الرامية إلى توفير بيئة خدمية متطورة تلبي احتياجات المواطنين، وتعزز جودة الأداء المؤسسي، وبما يواكب خطط التحديث والتطوير التي تنفذها الدائرة في مختلف مواقعها.
واطّلع، خلال الجولة، على مراحل تنفيذ أعمال الصيانة والتأهيل، ونسب الإنجاز المتحققة، واستمع إلى إيجاز حول الأعمال المنفذة والمخطط استكمالها خلال الفترة المقبلة، موجهاً بضرورة تطوير بعض الإجراءات التنظيمية والخدمية في المكتبين، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمراجعين.
وأشار إلى أن الدائرة ستعلن عن استئناف استقبال المواطنين، وتقديم الخدمات في المكتبين فور الانتهاء من أعمال الصيانة والتحديث، مرجحاً أن يتم ذلك خلال الشهرين المقبلين.
وشدد الطيب على أهمية الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد لإنجاز أعمال الصيانة والتأهيل، وضمان تنفيذها وفق أعلى المعايير، بما يحقق أهداف الدائرة في تحسين مستوى الخدمة وتطوير الأداء وتوفير بيئة عمل أفضل للموظفين والمراجعين، في ظل استمرار تنفيذ خطة التحديث والتطوير التي تشمل مختلف مكاتب الدائرة.
وأضاف أن الدائرة نفذت خطة شاملة لتطوير البنية التحتية لمكاتبها في مختلف محافظات المملكة، أنجزت بموجبها تحديث وتأهيل أكثر من (20) مكتباً، الأمر الذي أسهم في تعزيز بيئة العمل، ورفع مستوى تقديم الخدمات، وتبسيط الإجراءات، وتقليل الوقت والجهد على المواطنين، انسجاماً مع توجهات الدائرة الرامية إلى تحسين جودة الخدمات وتوسيع نطاق الوصول إليها.
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