مدير الأحوال المدنية يتفقد سير العمل في مكتب الزرقاء

جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها اليوم الخميس، إلى مكتب أحوال وجوازات الزرقاء، حيث اطلع على سير العمل، واستمع إلى ملاحظات وآراء المواطنين حول جودة الخدمات المقدمة.
وأشار الطيب، إلى أن تعزيز كفاءة الخدمات الإلكترونية بات ضرورة ملحة، داعيا المواطنين إلى تفعيل تطبيق "سند" للاستفادة من 19 خدمة إلكترونية جديدة أطلقتها الدائرة، بهدف تسهيل الإجراءات وتقليل الاعتماد على الطرق التقليدية.
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