 
الخميس 2025-01-16 04:15 م
 

مدير الأحوال المدنية يتفقد سير العمل في مكتب الزرقاء

دائرة الأحوال المدنية والجوازات
دائرة الأحوال المدنية
الخميس، 16-01-2025 03:14 م

الوكيل الإخباري-    أكد مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات، غيث غازي الطيب، أن خدمة المواطنين تمثل الهدف الأسمى الذي تسعى الدائرة لتحقيقه، مشددا على أهمية تسهيل الإجراءات واختصار الوقت والجهد لإنجاز معاملاتهم بكل سلاسة ويسر.

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جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها اليوم الخميس، إلى مكتب أحوال وجوازات الزرقاء، حيث اطلع على سير العمل، واستمع إلى ملاحظات وآراء المواطنين حول جودة الخدمات المقدمة.


وأشار الطيب، إلى أن تعزيز كفاءة الخدمات الإلكترونية بات ضرورة ملحة، داعيا المواطنين إلى تفعيل تطبيق "سند" للاستفادة من 19 خدمة إلكترونية جديدة أطلقتها الدائرة، بهدف تسهيل الإجراءات وتقليل الاعتماد على الطرق التقليدية.

 
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