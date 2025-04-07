مدير الأحوال المدنية يلتقي لجنة كرامة للمتقاعدين العسكريين

الوكيل الإخباري- التقى مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات غيث الطيب، اليوم الاثنين، رئيس وأعضاء لجنة "الكرامة" للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى، وذلك في إطار التواصل مع مؤسسات المجتمع.

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وقال الطيب، إن دائرة الأحوال ارتبط اسمها بـ"الجيش العربي" منذ قيام الإمارة في 1921، حيث أنشئ أول مكتب لإصدار الجوازات مرتبط بقيادة الجيش، ويرأسه أحد الضباط برتبة نقيب، حيث أوكل إلى الجيش القيام بكافة مفاصل الدولة، مثل إصدار الجوازات والتأشيرات ورخص السيارات وحماية سكة الحديد، وغيرها من المهام.