مدير الأحوال المدنية يلتقي لجنة كرامة للمتقاعدين العسكريين

وقال الطيب، إن دائرة الأحوال ارتبط اسمها بـ"الجيش العربي" منذ قيام الإمارة في 1921، حيث أنشئ أول مكتب لإصدار الجوازات مرتبط بقيادة الجيش، ويرأسه أحد الضباط برتبة نقيب، حيث أوكل إلى الجيش القيام بكافة مفاصل الدولة، مثل إصدار الجوازات والتأشيرات ورخص السيارات وحماية سكة الحديد، وغيرها من المهام.
وأضاف أن التواصل مع مؤسسات المجتمع، ومنها لجنة "كرامة"، يسهم في رفع الوعي المتعلق بالقوانين والأنظمة الناظمة لعمل الدائرة، مما يسهم في بيئة تمكن من التحديث والتطوير على الأداء الخدمي للدائرة.
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