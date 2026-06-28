مدير الأرصاد يتفقد مشروع رادار الطقس دوبلر في معان

وخلال الزيارة التفقدية بحث آل خطاب مع مرافقيه كل من محافظ معان خالد الحجاج، ورئيس مجلس محافظة معان الدكتور موسى الشلبي، ورئيس بلدية الشوبك محمد النعيمات، ومتصرف لواء الشوبك غازي أبو قاعود، آليات التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية لضمان تنفيذ الرادار وفق أعلى المعايير الفنية.
وأشار إلى أن المشروع يحتاج إلى نحو 18 شهرًا للتنفيذ، ومن المتوقع إنجازه مع بداية عام 2028، ليشكل إضافة نوعية لمنظومة الإنذار المبكر الوطنية.
من جهته أكد الحجاج دعم مختلف الجهات المحلية للمشروع باعتباره مشروعًا وطنيًا استراتيجيًا يعزز جاهزية المملكة لمواجهة المخاطر الجوية.
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