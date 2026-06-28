الأحد 2026-06-28 10:46 م

مدير الأرصاد يتفقد مشروع رادار الطقس دوبلر في معان

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جانب من الزيارة التفقدية
 
الأحد، 28-06-2026 09:06 م

الوكيل الإخباري - تفقد مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد آل خطاب موقع إنشاء رادار الطقس دوبلر الحديث في منطقة الهيشة بمحافظة معان، ضمن خطة الإدارة لتطوير منظومة الرصد والإنذار المبكر.

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وخلال الزيارة التفقدية بحث آل خطاب مع مرافقيه كل من محافظ معان خالد الحجاج، ورئيس مجلس محافظة معان الدكتور موسى الشلبي، ورئيس بلدية الشوبك محمد النعيمات، ومتصرف لواء الشوبك غازي أبو قاعود، آليات التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية لضمان تنفيذ الرادار وفق أعلى المعايير الفنية.

 

وأكد آل خطاب أن الرادار المدعوم من الحكومة ومتابعة من وزير النقل الدكتور نضال القطامين، يُعد من أحدث رادارات الطقس في العالم، وسيعزز تغطية المناطق الجنوبية ويرتبط مع رادار أبو علندا، بما يسهم في بناء منظومة رادارية وطنية أكثر شمولًا وكفاءة، ويعزز القدرة على الرصد الآني للظواهر الجوية العنيفة وإصدار التحذيرات المبكرة لحماية الأرواح والممتلكات.


وأشار إلى أن المشروع يحتاج إلى نحو 18 شهرًا للتنفيذ، ومن المتوقع إنجازه مع بداية عام 2028، ليشكل إضافة نوعية لمنظومة الإنذار المبكر الوطنية.


من جهته أكد الحجاج دعم مختلف الجهات المحلية للمشروع باعتباره مشروعًا وطنيًا استراتيجيًا يعزز جاهزية المملكة لمواجهة المخاطر الجوية.

 
 


gnews

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