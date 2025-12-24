مدير الأمن العام والسفير الصيني يبحثان سبل تعزيز التعاون الأمني والشرطي

وأكد اللواء المعايطة خلال اللقاء، عمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين الصديقين في مختلف المجالات، لاسيما في المجالات الأمنيّة، مشيراً إلى أهمية تعزيزها بشكل يضمن تبادل الخبرات الفنية والتدريبية، والاستفادة من التجارب العملية المكتسبة لدى الطرفين.
