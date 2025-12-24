الأربعاء 2025-12-24 05:41 م

مدير الأمن العام والسفير الصيني يبحثان سبل تعزيز التعاون الأمني والشرطي

مدير الأمن العام والسفير الصيني يبحثان سبل تعزيز التعاون الأمني والشرطي
مدير الأمن العام والسفير الصيني يبحثان سبل تعزيز التعاون الأمني والشرطي
الأربعاء، 24-12-2025 04:31 م
الوكيل الإخباري-   استقبل مدير الأمن العام، اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، في مكتبه اليوم الأربعاء، السفير الصيني لدى المملكة قوه وي، الوفد المرافق له، حيث بحث الجانبان أوجه التعاون والتنسيق المشترك، بما يسهم في تطوير مستوى الخدمات الأمنية والشُرطية المقدمة للمواطنين.اضافة اعلان


 وأكد اللواء المعايطة خلال اللقاء، عمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين الصديقين في مختلف المجالات، لاسيما في المجالات الأمنيّة، مشيراً إلى أهمية تعزيزها بشكل يضمن تبادل الخبرات الفنية والتدريبية، والاستفادة من التجارب العملية المكتسبة لدى الطرفين.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ل

أخبار محلية اختتام المرحلة الثانية من مشروع استعادة السلاحف البحرية في العقبة

"العون الطبي": إجراء 300 عملية جراحية مجانية خلال 2025

أخبار محلية "العون الطبي": إجراء 300 عملية جراحية مجانية خلال 2025

ب

أخبار محلية بيروت تستضيف مواجهتي الأردن لكرة السلة في تصفيات آسيا لكأس العالم

القاضي يدعو لاجتماع نيابي لمناقشة استراتيجية النظافة للأعوام 2026–2027

شؤون برلمانية القاضي يدعو لاجتماع نيابي لمناقشة استراتيجية النظافة للأعوام 2026–2027

ب

أخبار محلية وفد طبي تركي يطلع على تجربة مستشفى الجامعة في زراعة الكبد

الأردن يرحب باتفاق مسقط بشأن تبادل الأسرى والمحتجزين باليمن

أخبار محلية الأردن يرحب باتفاق مسقط بشأن تبادل الأسرى والمحتجزين باليمن

"الاتحاد" أول بنك في الأردن يحصل على شهادة ISO 37301 الدولية لنظام إدارة الامتثال

أخبار الشركات "الاتحاد" أول بنك في الأردن يحصل على شهادة ISO 37301 الدولية لنظام إدارة الامتثال

بدجت لتأجير السيارات تُحقق إنجازًا نوعيًا

أخبار الشركات بدجت لتأجير السيارات تُحقق إنجازًا نوعيًا وتُصبح الأولى في قطاع تأجير السيارات بالحصول على شهادة Great Place to Work® في الأردن



 






الأكثر مشاهدة