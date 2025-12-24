مدير الأمن العام والسفير الصيني يبحثان سبل تعزيز التعاون الأمني والشرطي

04:31 م

الوكيل الإخباري- استقبل مدير الأمن العام، اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، في مكتبه اليوم الأربعاء، السفير الصيني لدى المملكة قوه وي، الوفد المرافق له، حيث بحث الجانبان أوجه التعاون والتنسيق المشترك، بما يسهم في تطوير مستوى الخدمات الأمنية والشُرطية المقدمة للمواطنين. اضافة اعلان





وأكد اللواء المعايطة خلال اللقاء، عمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين الصديقين في مختلف المجالات، لاسيما في المجالات الأمنيّة، مشيراً إلى أهمية تعزيزها بشكل يضمن تبادل الخبرات الفنية والتدريبية، والاستفادة من التجارب العملية المكتسبة لدى الطرفين.

