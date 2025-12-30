مدير الأمن العام يتفقد الدفاع المدني ومركز القيادة والسيطرة (911)

واستمع اللواء المعايطة، خلال الزيارة، إلى إيجاز مفصّل في غرفة العمليات الرئيسية للدفاع المدني، تضمن عرضاً حول جاهزية الفرق الميدانية وآليات الاستجابة السريعة للبلاغات، وطبيعة التعامل مع مختلف الحوادث، لا سيما حالات الإنقاذ والإخلاء والإسعاف، وشفط تجمعات المياه، وحوادث السير التي رافقت المنخفض.
كما زار مدير الأمن العام مركز القيادة والسيطرة (911)، واستمع إلى إيجاز حول حجم البلاغات التي وردت خلال المنخفض الجوي، وأبرز الحوادث المسجّلة، وآليات التنسيق والمتابعة مع مختلف تشكيلات مديرية الأمن العام والأجهزة المعنية، بما يضمن سرعة الاستجابة ودقة التعامل مع الحالات الطارئة.
وأثنى اللواء المعايطة على الجهود الكبيرة والمتميزة التي بذلتها كافة تشكيلات مديرية الأمن العام، والتي عملت على مدار الساعة بروح الفريق الواحد، مؤكداً أن هذه الجهود كان لها الأثر الواضح في الحفاظ على سلامة المواطنين والحد من آثار المنخفض الجوي.
