مدير الأمن العام يتفقّد موقع مهرجان جرش

08:26 م

الوكيل الإخباري - تفقّد مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة اليوم في موقع مهرجان جرش، سير الإجراءات الشرطية والاستعدادات الأمنية والمرورية المتّخذة للحفاظ على الأمن والنظام خلال أيام مهرجان جرش للثقافة والفنون لعام 2024.



وأكّد مدير الأمن العام ضرورة إنفاذ الخطة الأمنية والمرورية بالتعاون مع إدارة مهرجان جرش والأجهزة الأمنية والحكام الإداريين ووفق أعلى درجات التنسيق والجاهزية ، وبما يضمن سلاسة إجراءات الدخول والخروج لمرتادي المهرجان



واستمع مدير الأمن العام إلى إيجاز قدّمه قائد أمن إقليم الشمال ، أوجز فيه جملة الإجراءات والخطط الشرطية والأمنية التي وضعت لتأمين سير المهرجان ، كما وبيَّن الإمكانيات والتقنيات التي سخّرتها الإدارات الشرطية والدفاع المدني وقوّات الدرك والأجهزة الأمنيّة الأخرى؛ لخدمة مرتادي المهرجان .