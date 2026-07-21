مدير الأمن العام يتفقّد موقع مهرجان جرش

08:36 م

الوكيل الإخباري- تفقّد مدير الأمن العام، اللواء عبيدالله المعايطة، الثلاثاء، موقع مهرجان جرش للثقافة والفنون، واطلع ميدانياً على مستوى الجاهزية والخطط الأمنية والمرورية، والإجراءات المتخذة لضمان تأمين فعاليات المهرجان وتوفير بيئة آمنة ومنظمة لزواره . اضافة اعلان





وأكد اللواء المعايطة أهمية التكامل والتنسيق بين مديرية الأمن العام وإدارة المهرجان والحكام الإداريين والشركاء، مشدّداً على ضرورة تنفيذ الخطة الأمنية والتنظيمية وفق أعلى درجات الكفاءة والاحتراف، بما يضمن سلامة الزوار ويسهم في تسهيل حركة دخولهم إلى مواقع الفعاليات ومغادرتهم بانسيابية ويُسر وتقديم افضل الخدمات لمرتادي المهرجان.



وبيّن أن الخطة الأمنية الخاصة بالمهرجان تستند إلى جملة متكاملة من الإجراءات الخدمية والامنية والوقائية، بما ينسجم مع المكانة الثقافية والسياحية التي يحظى بها المهرجان، ويعزز من قدرة الأجهزة المعنية في توفير أجواء آمنة ومريحة للزوار.



كما وجّه مدير الأمن العام مرتبات الأمن العام المشاركة في تنفيذ الخطة إلى التحلي بأعلى درجات اليقظة والانضباط، والتعامل الأمثل مع مرتادي المهرجان، وتقديم المساعدة والإرشاد لهم، بما يعكس الصورة المشرقة للأردن ويجسد النهج الإنساني والخدمي الذي تنتهجه مديرية الأمن العام.



واستمع اللواء المعايطة، إلى إيجاز قدمه قائد أمن إقليم الشمال، استعرض خلاله تفاصيل الخطة الأمنية والتنظيمية وآليات تنفيذها، إلى جانب الإمكانات البشرية والفنية والتقنيات الحديثة المسخّرة لدعم الجهود الميدانية وتعزيز مستويات الجاهزية والاستجابة طوال فترة المهرجان.





